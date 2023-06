- Foto: Getty Images for Coachella

“Ese celular no se rompió”: Bad Bunny habló del polémico gesto que tuvo con fanático al que le tiró el celular

Bad Bunny se ubicó como uno de los artistas más sonados y famosos de 2022 en la industria musical, debido al éxito rotundo que tuvo su álbum Un verano sin ti. Este proyecto cautivó con las colaboraciones, los ritmos y las letras que contó, logrando recibir aplausos de millones de personas.

En medio de la fama que adquirió con esta producción artística, el cantante urbano realizó una gira que funcionó como escenario para reencontrarse con sus fieles seguidores, interpretando cada una de las canciones que lo llevaron a la fama y reconocimiento mundial. Al finalizar este recorrido, la celebridad se tomó un tiempo de descanso y retomó sus actividades personales.

No obstante, Bad Bunny volvió a quedar en el centro de comentarios en las plataformas, debido a un clip que salió a la luz, donde reaccionó de una forma inesperada ante la efusividad de una fan. Las miradas de los curiosos se posaron en el video que comenzó a difundirse en distintos medios, el cual plasmó el momento exacto en el que el artista no se contuvo y respondió a un comportamiento de aquella persona.

Según se observó en el contenido que publicó la cuenta de Instagram de El gordo y la flaca, Bad Bunny iba caminando por una vía pública cuando una joven mujer se le acercó para grabarse junto a él. La fanática se ubicó muy pegada al artista, por lo que las cosas se tornaron incómodas y el final fue inesperado.

El cantante se molestó bastante por el comportamiento de la mujer, por lo que decidió arrebatarle el celular y lanzarlo lejos de ellos, dejando sin palabras a las personas que se encontraban cerca. Uno de los hombres que camina con ellos le dijo al puertorriqueño: “Te burlaste, ahí te burlaste”.

Ante estas palabras, Bad Bunny se defendió y aseguró que estaban violando su espacio personal, por lo que tenían que aprender a respetar y hacer las cosas diferentes. “Ella tiene que respetar, tienen que respetar el espacio”, dijo el intérprete en Twitter.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió.

Luego de recibir todo tipo de comentarios y malas palabras por su comportamiento, el cantante decidió cerrar el tema y no volver a hablar hasta ahora. Bad Bunny indicó que su fan no perdió el celular y que está arrepentido por lo sucedido.

“Esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo”, detalló en una entrevista con la Rolling Stone.

“Ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré para el agua. Lo tiré para un arbusto”, aseguró y le pidió a la mujer con la que tuvo el altercado que por favor se pronuncie y cuente lo que pasó verdaderamente.

Este fue el momento en que Bad Bunny le quitó el celular a la fanática y procedió a botarlo. En su momento, los comentarios que recibió fueron fuertes críticas por su manera de actuar.

“Se enloqueció el hombre, no pudo con su profesión”; “Se viene una canción”; “Síganle dándole plata a su ídolo”; “Este tipo mejor que no salga a la calle!”; “Sigan idolatrando”; “Mejor que no salga de su casa”; “Ya tiene plata para vivir dos vidas más, ya qué más le puede importar!”; “Se le subió la fama”; “Va a sacar una canción llamada lanza celulares”.