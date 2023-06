Así reaccionó Bruna Biancardi al pedido de perdón de Neymar tras ventilarse supuestas infidelidades

¿Qué es más fácil, pedir permiso o pedir perdón? Para Neymar, la respuesta ahora es más simple que nunca y es la primera opción, ya que la segunda, a pesar de haberlo intentado, no se le hizo para nada sencilla recientemente.

Y es que el futbolista salió a pedirle disculpas a Bruna Biancardi, con quien sostiene una relación amorosa por segunda vez después de estar juntos entre finales de 2021 y agosto de 2022, momento en el que decidieron separar sus caminos mientras había una nube de rumores de infidelidades de él hacia ella.

La pareja se encuentra en boca de la opinión pública por un supuesto caso de infidelidad. - Foto: Instagram: @neymarjr

Aunque no se confirmara nada nunca, el brasileño salió a defenderse en varias ocasiones. La modelo, guardando silencio, nunca admitió que esa realmente fuera la razón de la ruptura. Volvieron hace algún tiempo, esperando un hijo juntos.

Ahora, a casi un año de haber terminado, el delantero del Paris Saint-Germain reapareció con el tema, expresándole sus sentimientos a la creadora de contenido digital, detallando lo que había sucedido, intentando aplacar también todos los chismes alrededor.

“Bru, hago esto por ustedes dos y por tu familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuanto fuiste expuesta, cuanto sufriste con todo esto y cuanto quieres estar a mi lado. Y yo a su lado. Me equivoqué. Me equivoqué con ustedes. Me arriesgo al decir que me equivoco todos los días, dentro y fuera de la cancha”, comienza diciendo el futbolista.

En medio de un conmovedor y revelador mensaje, el paulista se mostró plenamente arrepentido. “Sé que los errores de mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad y junto a mi familia o amigos. Todo eso alcanzó a afectar a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñé seguir a mi lado, la madre de mi hijo(a). Alcanzó a afectar a tu familia, que hoy es mi familia. Afectó nuestra intimidad en el momento tan especial que es la maternidad”, agregó.

Neymar y su novia Bruna Biancardi esperan un hijo, el segundo del futbolista. - Foto: Instagram: Neymar JR.

Asimismo, en la publicación de Instagram, el deportista explicó por qué salía a la luz a decir todo esto. “Bru, ya te pedí perdón por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento en la obligación de venir públicamente a reafirmarlo. No me imagino sin ti. No sé si vayamos a funcionar, pero hoy tengo la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, el amor por nuestro bebé vencerá y el amor el uno por el otro nos fortalecerá. Siempre nosotros. Te amo”, concluyó.

Por su parte, Biancari, quien fue etiquetada en el post, no figura entre los ‘me gusta’ o los comentarios. La frialdad en su reacción nula ha sido notable entre los millones de seguidores que ambos tienen.

Además, la joven subió algunas historias en su cuenta de Instagram en las que se le ve con el mismo vestido que tenía en lo que publicó ‘Ney’, confirmando que estaban juntos, pero sin mencionar o conectar de alguna manera con el ex Santos.

Toda esta situación se da al filtrarse que la pareja habría firmado un acuerdo legal que le permitía a él ser infiel, siempre y cuando se cumplieran algunas condiciones, de acuerdo a lo que trascendió en el portal Em Off.

La pareja habría firmado un contrato en caso de infidelidad. - Foto: Instagram: @brunabiancardi

Según lo anterior, el columnista Erlan Bastos añadió que Bruna le puso 3 condiciones a Neymar para permitirle estar con alguien más. “Que él tiene que ser discreto, usar preservativo y no besarlas en la boca”, comenta el periodista.

“Ninguno de ellos ha hablado con respecto a los rumores. Pasado el fin de semana, Neymar fue pillado en un supuesto intercambio de mensajes con una amante en pleno día de San Valentín”, adicionó finalmente el comunicador.