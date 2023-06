El trámite debían realizarlo miles de personas en todo el país, y la actriz no se salvó.

Alina Lozano tuvo que acogerse a la ley: su convalecencia no impidió que renovara la licencia de conducción

En las últimas semanas, la reconocida actriz de afamadas producciones como Pedro el escamoso y Las detectivas y el Víctor, Alina Lozano, se ha robado todas las miradas; especialmente, por la abismal diferencia de edad que existe entre ella y su prometido.

Alina Lozano fue duramente criticada por videos de Instagram. - Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

Pues es que no es para menos, pues son 30 años los que se llevan de diferencia. Sin embargo, han demostrado que para el amor no hay edad, pues incluso, Jim Velásquez ha confesado que cuando era un niño veía cómo Alina interpretaba a Doña Nidia Pachecho en la producción de Caracol TV, y que ahí supo que era el amor de su vida.

Por ello, todo lo que ha hecho en los últimos días ha llamado la atención del público, tanto de seguidores de la carrera de la actriz, como aquellos a quienes solo les interesa saber qué pasa en la farándula colombiana.

Es así como sus pequeñas cirugías en el rostro, recientemente, llamaron la atención de los internautas, lo cual hizo luego de que el influenciador, Jim Velásquez, le propusiera matrimonio en medio de una entrevista en la televisión en Bravíssimo, situación que la dejó totalmente desconcertada, pero a la vez muy emocionada y, en medio de su alegría, no dudó en aceptar.

Alina Lozano y Jim Velásquez ya tienen varios meses juntos. Foto: Redes Sociales. - Foto: Foto: Redes Sociales

Hay que decir que el joven le prometió a la artista que le regalaría las cirugías estéticas que quisiera antes de la boda y, aunque al principio muchos pensaron que se trataba de una broma, Alina efectivamente pasó por el quirófano.

No obstante, como es bien sabido en Colombia, hasta el pasado 20 de junio había plazo de realizar la renovación de la licencia de conducción, tal como lo fijó el Ministerio de Transporte para quienes se beneficiaron de la Ley 2161 de 2021 (licencias que no tenían fecha de vencimiento, aparecían como indefinidas o con fecha de vencimiento entre el 1 y el 31 de enero de 2022).

Jim Velásquez y Alina Lozano se van a casar - Foto: Archivo personal

Así las cosas, la afamada actriz no se escapó de la enorme fila que había en Chía, donde vive ella, pues, aunque madrugó a hacer el trámite, ya había personas (según dijo) desde las 4:00 a. m. Hizo esto pese a estar convaleciente, luego de haber pasado por la sala de cirugía.

Así lo comentó la actriz en un video que compartió en su cuenta de TikTok, en el cual comentó también que debió haber llevado una silla y un libro, como hicieron dos personas que estaban en la fila y que habían llegado más temprano.

De igual manera, la actriz manifestó que no se debía esperar a hacer todo a última hora, sino que “lo que puedes hacer hoy”, hacerlo en el momento. Pero fue enfática en que no se estaba quejando, sino que precisamente estaba asumiendo el no haber asistido antes, cuando tuvo el tiempo.

Asimismo, la actriz cuando vio la silla de la persona en la fila, recordó a su mamá, pues afirmó que ella ya no podía caminar, por lo que Alina la cargaba una silla plegable y su progenitora le decía “no, qué pena”, pero ella le decía “no, mamá, ¿pena de qué?”, y se sentaba allí. Por ello, aseguró que, para hacer menos molesta la espera en una fila, llevar una silla era una buena opción.

Alina Lozano y Jim Velásquez ya tienen varios meses juntos. Foto: Redes Sociales. - Foto: Foto: Redes Sociales

Alina contabilizó al menos a unas 100 o 120 personas que ya estaban haciendo fila, “madrugados”, como ella.

Datos sobre la licencia

Entretanto, vale mencionar que la licencia de conducción habilitará a su titular para manejar vehículos automotores de acuerdo con las categorías que para cada modalidad establezca el reglamento. Los requisitos para obtenerla, según la normativa nacional, son: