El lado oscuro de Elvis Presley como depredador sexual de menores de edad: “fue lo más peligroso para cualquier mujer”

A tan solo horas del revuelo que armó el lanzamiento del tráiler de Priscilla, la nueva cinta de Sofía Coppola que narra la historia de amor entre dicha mujer y el rey del rock & roll Elvis Presley, ahora salen a relucir nuevas declaraciones inéditas de lo que habrían sido los lamentables y muy cuestionados comportamientos del legendario cantante en vida, que lo tildan como un “predador sexual” de menores.

Tal como escribe Christopher Stevens para el Daily Mail, Elvis Presley no solo fue uno de los intérpretes más importantes de la historia musical del mundo, sino que también fue uno de los hombres que más se aprovechó de la inocencia de muchas jovencitas para suplir sus placeres carnales, teniendo muy claro lo que le podía suceder si cruzaba una línea que hoy en día está más que clara.

Elvis Presley en 1972. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images) - Foto: Getty images

“¡Catorce te darán 20!”, solía bromear el cantante en su círculo más cercano, dando a entender que en su mente siempre estaba presente que podría obtener 20 años de cárcel si se llegaba a sobrepasar sexualmente con alguna de sus fanáticas menores de 14 años o con dicha edad, quienes abundaban alrededor del artista de forma permanente, al punto de que su enfermera Letitia Kirk, quien lo acompañó en la década de los 70, afirma haber perdido la cuenta de cuántas chicas llegaron a entrar a los despachos del intérprete.

Tal como revela el portal británico, habría sido su “pandilla”, que se hacía llamar “mafia”, en cabeza del DJ George Klein, quienes eran los encargados de observar el séquito de chicas que lloraban y gritaban mares por el cantante para elegir las más bellas e invitarlas a conocer a su ídolo, quien se dice nunca accedía a tener sexo explícito con ellas, sin embargo, sí había comportamientos como caricias y manoseos que hoy en día son catalogados como señales precisas de acoso sexual.

Elvis Presley, el rey del Rock N Roll que dejó a muchas derretidas.

“Kathy Tatum tenía 16 años cuando la ‘mafia’ la señaló en 1969. Elvis tenía 34 y acababa de ser padre por primera vez. Al principio, simplemente la abrazó, la acarició y la besó colmándola de elogios. Pero pronto la estaba llevando a un par de habitaciones de motel que alquilaba permanentemente”, relata Stevens en el portal británico, dejando claro que esta historia se repetía una y otra vez con chicas menores de edad.

Se dice que fueron innumerables las jovencitas que perdieron su virginidad con el cantante, convencidas del amor que él les profesaba confesándoles que cada una era única, cuyos sentimientos nunca habían permeado a su corazón y que finalmente se decantarían en encuentros sexuales que jamás debieron haber sucedido. Todo esto se contaría en el documental que próximamente se estrenará en Amazon Prime Video, llamado Elvis’s Women.

Elvis Presley. - Foto: Archivo Semana

El Daily Mail también compila varias de las entrevistas que se verían en este show, que ya está al aire en la plataforma solo para algunos países, en las que varias mujeres atinan a revelar las atrocidades que Presley habría cometido con ellas. “Se presentó como ‘Godzilla… Elvis Presley fue lo más peligroso para cualquier mujer que pueda concebirse”, relata una de las supuestas víctimas.

Además, esta teoría fue confirmada por el mismo hermanastro del cantante, David Stanley, quien hacía parte del séquito del artista en los años 70 y fue testigo del gusto de Presley por las mujeres jóvenes. “Su gusto por las chicas jóvenes, de 15 o 16 años, me enfermaba. Le dije que era un milagro que no lo arrestaran. Se salió con la suya en cosas que la mayoría de la gente no hizo debido a su dinero, fortuna, fama y poder, carisma y magnetismo. Elvis podría convencerte de que te quitaras los calcetines”, palabras de Stanley que reseña el Daily Mail.