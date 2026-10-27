¿Lo multan si el kit de carreteras está vencido? Ministerio de Transporte aclara la duda

El Código Nacional de Tránsito es la normativa que se encarga de regular la circulación de peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y pasajeros en Colombia. Por medio de esta ley, se establecen cuáles son las actitudes que cada actor vial debe tener al recorrer los respectivos corredores y calles del país.

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Cualquier ciudadano que incumpla estas normas recibirá sanciones económicas, ya sea por no respetar las señales de tránsito, cometer maniobras peligrosas o no llevar consigo elementos que son clave para el vehículo.

Uno de ellos es el kit de carreteras, el cual se encuentra establecido en la Ley 769 de 2002 como uno de los equipos obligatorios que deben encontrarse dentro de un vehículo. Los elementos que indica la normativa son los siguientes:

Un gato con capacidad para elevar el vehículo.

Una cruceta.

Dos señales de carretera en forma de triángulo, fabricadas en material reflectivo y provistas de soportes para colocarlas en posición vertical, o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.

Un botiquín de primeros auxilios.

Un extintor.

Dos tacos para bloquear el vehículo.

Una caja de herramientas básicas que, como mínimo, deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.

Una llanta de repuesto.

Una linterna.

Para muchos ciudadanos, una duda se presenta sobre este kit, sobre todo cuando alguno de estos artículos se encuentra en un estado vencido, haciendo pensar que el usuario está propenso a recibir una multa de tránsito.

Tener productos vencidos en el kit de carretera genera dudas entre los conductores sobre posibles sanciones de tránsito. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Ministerio de Transporte aclara el alcance de la regulación, indicando que en la ley no existe una disposición que se encargue de sancionar a un usuario si tiene dentro del kit de carretera algún accesorio vencido.

Dentro del artículo 30 se establecen los productos mínimos que deben llevar los vehículos como parte del equipo de prevención y seguridad, pero no indica los que tienen que estar dentro del botiquín ni determina las fechas de vencimiento de sus componentes como una condición de sanción.

Es por ello que no existe una infracción específica que se pueda imponer a usuarios por tener vencidos o incompletos los productos del kit de carretera. Eso sí, tampoco se debe ignorar el estado de estos elementos, ya que son fundamentales cuando se presente una emergencia en carretera.