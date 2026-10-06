En esta semana de receso, el Ministerio de Transporte prevé el tránsito de más de 8 millones de vehículos en las carreteras del país y, a propósito, recordó la importancia de diferentes elementos, entre los que destaca el botiquín del carro.

¿Por qué pueden inmovilizar un vehículo? Estas son las infracciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito

Aunque muchos colombianos tienen claro que no portar el kit de carretera les puede provocar una multa, erran cuando creen que tener vencido alguno de los elementos no se puede traducir en una infracción.

Tener alguno de los elementos vencidos sí le puede significar una multa al conductor. Está especificado en la infracción C.11 del Código de Tránsito.

Kit de carretera para vehículos. Foto: Getty Images/iStockphoto

“No portar el equipo de prevención y seguridad establecido en este código o en la reglamentación correspondiente”, dice la infracción tácitamente. El momento en el que establece “en la reglamentación correspondiente” implica que esté vigente el elemento.

La norma no discrimina el elemento, por lo que allí se incluyen todos los elementos del kit de carretera.

¿Qué debe llevar el kit de carretera de un vehículo en Colombia?

El kit de carretera es clave para la seguridad de los ocupantes y, además, es completamente obligatorio. En el Artículo 30 del Código Nacional de Tránsito se establece:

Ningún vehículo automotor podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente equipo de prevención y seguridad:

Un gato con capacidad para elevar el vehículo. Una cruceta. Dos señales de carretera en forma de triángulo con material reflectivo y soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitente o de destello. Un botiquín de primeros auxilios. Un extintor. Dos tacos para bloquear el vehículo. Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. Llama de repuesto. Linterna.

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La infracción C.11 especificada en el Código de Tránsito avala una sanción para los conductores que no porten el botiquín o el equipo de prevención y seguridad.