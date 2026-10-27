Alcaldía Galán dejó en claro su postura ante quejas por restricciones a motociclistas durante Halloween y puente festivo

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció este martes 27 de octubre las múltiples restricciones que serán aplicadas a los motociclistas durante las celebraciones de Halloween y el puente festivo, evitando casos que afecten la movilidad y la seguridad de los ciudadanos que fueron registrados en años anteriores.

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Estas medidas estarán vigentes en la ciudad entre el jueves 29 de octubre y el martes 3 de noviembre, desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m.

Mientras transcurre este periodo, las motocicletas tendrán prohibido llevar parrilleros o pasajeros en la ciudad. Adicionalmente, se les restringe la circulación en moto por 19 corredores viales de la ciudad entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m.

Los corredores que tendrán la restricción son los siguientes:

Autopista Norte.

Autopista Sur.

NQS.

Avenida Boyacá.

Avenida Ciudad de Cali.

Avenida Las Américas.

Avenida Suba.

Calle 26 (Avenida El Dorado) .

Calle 80.

Carrera Séptima.

Avenida Centenario (Calle 13) .

Avenida Guayacanes.

Avenida La Esperanza.

Avenida Villavicencio.

Avenida Circunvalar.

Calle 53.

Calle 63.

Carrera 60.

Carrera 68.

“Esto se explica porque los siniestros fatales se presentan principalmente en estos corredores principales de la ciudad, posiblemente muy asociados al exceso de velocidad y, por lo tanto, aquí estamos concentrando las medidas”, comentó la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

La postura de la Alcaldía ante la restricción para motocicletas

Luego de que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán informara sobre las medidas que se aplicarán a los motociclistas en la ciudad durante las próximas fechas, usuarios cuestionaron sobre las afectaciones que tendrían estos usuarios para movilizarse, incluso teniendo en cuenta que la restricción también aplica para el puente festivo.

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La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, explicó las indicaciones que comparte el Distrito y las sanciones que se pueden imponer si no se cumple con lo establecido.

“Salga más temprano. Si usa la moto para trabajar, acomode los horarios. Puede salir antes y no usar las vías principales luego de las 8 de la noche. La sanción es de 633.000 pesos y por eso anunciamos esto desde hoy. Nuestro objetivo no es sancionar a nadie, sino que todos celebremos un Halloween feliz”, comentó en diálogo con Blu Radio.

Durante la jornada de “Noche de Brujas” de 2025 en Bogotá, se llevaron a registrar 1.711 comparendos y la inmovilización de 963 motocicletas, ayudando a reducir en un 75 % las muertes por siniestros viales durante noches y madrugadas y en un 51 % los lesionados durante 2024.