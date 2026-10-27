Deslumbra joya de la Selección Colombia en Europa, con 18 años: su DT lo llenó de elogios

Matías Orozco llama poderosamente la atención en Europa siendo parte del Club Deportivo Castellón, de la Segunda División de España.

Quien recibió el llamado de Néstor Lorenzo en la pasada convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos de septiembre-octubre, sigue destacándose durante los meses posteriores a dicho llamado.

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Luego de lo que fue el último partido de los suyos vs. Sporting de Gijón, el entrenador de Orozco en el equipo ibérico lo llenó de elogios. A sus 18 años, y siendo la de España su primera experiencia internacional, el volante muestra carácter y personalidad.

Pablo Hernández no se guardó nada a la hora de hablar del gran momento que atraviesa Orozco: “Ha demostrado, desde el primer día, el jugador que es y el que puede llegar a ser. Con 18 años, está demostrando que puede tener un gran futuro”.

“Lleva pocos partidos con nosotros, pero cada vez se le ve más suelto”, extendió las sensaciones positivas que hay de la joya surgida en Deportivo Cali.

Las cifras durante el último partido en la segunda de España avalan por completo a Orozco. 66 minutos le bastaron para hacer triplete de asistencias y salir como figura de los suyos con una calificación de 9.0 puntos.

Al parecer, el ascenso español le está quedando pequeño a Orozco, que podría ir en la próxima temporada a la Premier League de Inglaterra. Cabe recordar que Matías está de paso por Castellón; allí permanece a préstamo proveniente del Brighton, dueño de sus derechos deportivos.

Impacto inmediato en Europa

El futbolista ha participado en cinco encuentros como titular y acumula 363 minutos, cifras que reflejan la confianza que ha ganado dentro del equipo. Su aporte ofensivo quedó especialmente en evidencia en la victoria por 4-0 frente al Sporting de Gijón, partido en el que intervino con asistencias en tres de los goles del conjunto castellonense.

Orozco también ya había celebrado su primer tanto con el club durante la goleada 5-0 ante el Tenerife, en septiembre. Desde entonces, el colombiano ha mostrado capacidad para conectar el mediocampo con el ataque y generar oportunidades para sus compañeros.

Matias Orozco, volante del Castellón de la segunda división de España Foto: NurPhoto via Getty Images

En el equipo nacional, el acoplarse de forma sencilla al Viejo Continente impulsó su primer llamado a la Selección Colombia de Mayores por parte del DT argentino.

Durante los amistosos contra México, Paraguay y Perú se le vio sumar un total de 40 minutos disputados.

Frente a México y Paraguay ingresó 20′, mientras que contra Perú permaneció como suplente.

Matías Orozco, volante de Selección Colombia en el juego vs. México Foto: Getty Images via AFP

De cara a los partidos amistosos que se avecinan contra Chile en Colombia y, posteriormente, en suelo austral frente al elenco local, lo que se proyecta es que Orozco sea nuevamente tenido en cuenta.

Para el público en general, el de 18 años debe ser uno de los proyectos a pulirse en busca de reemplazar a experimentados como Jefferson Lerma, que de a poco van de salida en el combinado patrio.