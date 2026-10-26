Boletería del amistoso Colombia vs. Chile, en Cali: precios y fecha fijada para la venta

Cada vez falta menos para que la Selección Colombia vuelva a tener acción, después del triplete de amistosos disputados durante la pasada fecha FIFA en Estados Unidos, entre septiembre y octubre.

El siguiente encuentro programado para el onceno Tricolor será frente a Chile en Cali. Dicho juego se celebrará en el estadio Pascual Guerrero el 13 de noviembre de 2026.

En total, serán dos partidos contra los australes: uno en territorio cafetero y otro en suelo austral, pocos días después del primero, el martes 17 de noviembre.

Amistosos de la Selección Colombia para la fecha Fifa de noviembre. Chile será el rival Foto: FCF

Ante la proximidad de las fechas de dichos amistosos, la Federación Colombiana de Fútbol publicó en las últimas horas los precios, las fechas fijadas para la venta y otros detalles de la boletería para el partido preparatorio en Colombia.

Desde este miércoles 28 de octubre habrá venta exclusiva para clientes de Bancolombia. El viernes 30 de octubre, a las 8:00 a. m., el remanente de las entradas se pondrá a disposición del público en general.

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Precios de la boletería para Colombia vs. Chile en Cali:

De acuerdo a lo informado por la FCF, los precios de los accesos al Pascual para el amistoso vs. Chile oscilarán entre los $70.000 y los $380.000 para las zonas más privilegiadas.

Occidental (1.º, 2.º y 3.er piso): $380.000.

Oriental (1.er y 2.º piso): $250.000.

Norte: $70.000.

Sur: $70.000.

Valga recordar que la Federación ha dispuesto que esos amistosos se jueguen en Colombia y Chile con el objetivo de que sea “una cita en la que el deporte y la solidaridad se unirán para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto del 2026″.

“El encuentro que se disputará en Cali tendrá carácter benéfico y los recursos que se recauden por concepto de taquilla se destinarán a apoyar las labores de reconstrucción y asistencia”, se ha dispuesto desde que se impulsó la idea de dichos amistosos.

“Cada boleta será una oportunidad para convertir la pasión en un gesto concreto de generosidad, acompañar a las familias afectadas y contribuir a la recuperación de las comunidades damnificadas”, complementaron en la página web de la FCF.

Colombia cierra el 2026

Hasta octubre, el balance de la Tricolor es de seis victorias, dos empates y cuatro derrotas en sus 12 partidos disputados entre amistosos y la Copa Mundial de la FIFA. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo resultados irregulares en su preparación, pero alcanzó los octavos de final del certamen orbital.

En los amistosos, la Tricolor consiguió tres triunfos, un empate y tres derrotas. Venció a Costa Rica (3-1), Jordania (2-0) y Perú (2-0); igualó con México (1-1) y cayó frente a Croacia (1-2), Francia (1-3) y Paraguay (0-1).

Estas fotografías capturan las jugadas y emociones que definieron el triunfo de Colombia. Foto: AFP

En el Mundial, Colombia sumó tres victorias, un empate y una derrota en la definición por penales. Superó a Uzbekistán (3-1), República Democrática del Congo (1-0) y Ghana (1-0), empató con Portugal (0-0) y quedó eliminada ante Suiza tras igualar sin goles y perder 4-3 desde los once pasos.

Así, el combinado nacional cerró su participación mundialista en octavos de final.