Nuevo jugador de Selección Colombia brilla en Europa: anotó un golazo y está imparable

Néstor Lorenzo ve el mapa de Europa y es inevitable que no suelte una sonrisa, pues la materia prima de la Selección Colombia responde con goles, buenas actuaciones, sumando minutos y siendo claves en sus respectivos clubes. En este caso, se coloca la mirada en los goleadores y son varios los que aparecen en lista. Por ejemplo, el oriundo de Santa Marta, Camilo Durán, sigue destacándose en el Celtic de Escocia.

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Camilo Durán es imprescindible en el ataque del Celtic y se mentaliza en los próximos amistosos de la Selección Colombia en el mes de noviembre contra Chile. Todo parece indicar que su nombre estará en convocatoria que presentará Néstor Lorenzo en próximos días.

Este domingo, 25 de octubre, Camilo Durán se suma en lista de goleadores que se reportaron durante el fin de semana en Europa. Sobre el minuto 43, el atacante samario colocó el segundo del Celtic en un partido clave que le permite mantenerse líder en el fútbol escocés.

El atacante colombiano estuvo atento para pescar una pelota que el Celtic buscaba ganar con la presión alta. Uno de sus compañeros robó el balón y en el rebote Camilo Durán solo tuvo que lanzar el enganche hacia adentro y rematar de gran forma para colocar el 2-1 final.

#Duran makes it 2-1 to Celtic https://t.co/seIwpxJptk — ☘️Jim Dolan 🇮🇪 (@JimDolan1888) October 25, 2026

Con este gol, Celtic aseguró tres puntos como visitante y llega a 27 puntos en la tabla de la Liga de Escocia y le saca cuatro de ventaja al Rangers, su principal competidor por el título. Esto puede ser posible por el buen rendimiento de Durán, quien ya acumula 10 anotaciones en la temporada.

Racha goleadora de Camilo Durán

El fin de semana pasado, Camilo Durán también fue titular en la goleada de Celtic 7-1 al Hearts y terminó siendo elegido como la figura del compromiso. El delantero samario marcó gol y dio dos asistencias para la victoria de su equipo, que ya comenzaba a tomar ventaja como líder.

Es el héroe del Celtic y ya acumula 10 tantos en la temporada. En la liga local, lleva seis y está a la cabeza en la tabla de goleadores. El samario también anotó en la fase previa de Champions y en la Europa League.

Camilo Durán celebra el gol al Hibernian Foto: Getty Images

Si nada extraordinario ocurre, Durán estará en la próxima convocatoria de Colombia para el doblete ante Chile, en el estadio Pascual Guerrero de Cali y en Santiago, con síntomas de titular y supera a varios de sus colegas desde los números.