América de Cali definió su DT para 2027: miembro del club publica futuro de David González

Con David González, el América de Cali ha vuelto a tener regularidad, buenas sensaciones y su ilusión por la conquista de una estrella se ha reactivado para el 2026-II.

En la noche del sábado venció a Cúcuta Deportivo con autoridad por 3-1. Al llegar a la línea de los 31 puntos se aseguró su clasificación quedando aún varias jornadas por disputarse en la Liga BetPlay.

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Dicho proceso, llevado de manera correcta, le da méritos al DT para mantenerse el próximo año. En las últimas horas, Iván Vélez, integrante del cuerpo técnico del cuadro escarlata, habló sobre la continuidad del exarquero como entrenador de los rojos en 2027.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Vélez dio a conocer que existe una cláusula que, una vez cumplida, llevará a la renovación del contrato de González.

“Si hay una clasificación a torneos internacionales, automáticamente tiene una renovación”, expuso Vélez sobre la definición del técnico para los americanos.

🚨👺 “DAVID GONZÁLEZ RENUEVA AUTOMÁTICAMENTE SI CLASIFICA A UN TORNEO CONTINENTAL” ✍️🗣Iván Vélez reveló que el contrato del técnico contempla una renovación automática si el equipo consigue clasificar a una competición internacional. 📻📷#ElVbarCaracol Siempre en vivo https://t.co/kduYbXcaQu — El VBAR (@VBarCaracol) October 24, 2026

Adicionalmente, dio a conocer el sentimiento con el que cuenta a la interna de la institución vallecaucana: “Estamos contentos con lo que ha mostrado el equipo, con lo que ha sido desde el año anterior”.

Augurándole al plantel que puedan no solo clasificar, sino también ser protagonistas en las finales, dijo: “Esperamos que este semestre pueda hacerlo de la mejor manera. Lo merece el grupo de trabajo que lo acompaña”.

Renovación de González, a punto

Existen múltiples formas de clasificarse a torneo internacional en Colombia. La más sencilla es ser campeón de alguno de los dos semestres. Esa posibilidad en el Torneo Finalización sigue vigente para David con América.

En caso de que no logre la estrella de fin de año con los rojos, el DT cuenta con otra posibilidad que se la otorga la tabla de la reclasificación. En dicho acumulado del año va bien, siendo segundo con 65 puntos y aventajando a Independiente Santa Fe, que es tercero con 60 unidades.

David González, DT del América de Cali Foto: Aymer Andrés Alvarez - El País

De afianzarse en ese segundo puesto, se cumpliría la cláusula del contrato del entrenador y su extensión para 2027 se produciría sin ninguna objeción.

Una tercera oportunidad para David González de prolongar su estadía en los americanos es a través de la Copa BetPlay, en la que aún permanece con vida y está instalado en las semifinales, donde se prepara para enfrentar a Internacional de Bogotá.

Dicho torneo, el segundo en importancia en el fútbol colombiano, permite al campeón clasificar a la fase previa de la Copa Sudamericana 2027.

América de Cali, primer clasificado a las finales de la Liga BetPlay 2026-II.

Ante las múltiples formas con las que cuenta el estratega para la extensión de su vínculo contractual, se da casi por confirmado que se mantendrá en el cargo David, quien espera que su América no se caiga en el rendimiento durante los cuadrangulares.

A los Diablos Rojos en Liga aún les restan cuatro fechas en las que jugarán con Millonarios y Deportivo Cali, siendo estos los rivales directos para sumar más puntos. También se enfrentará a Fortaleza y Pereira, respectivamente, los cuales parecen rivales accesibles para afianzarse en la cima de la tabla.