DT de América de Cali dijo qué ‘joya’ debe ser llamada a Selección Colombia: brilla en la mecha

En diálogo con el programa Planeta Fútbol, el director técnico del América de Cali, David González, analizó el presente del conjunto escarlata, escuadra que se consolida como líder en solitario de la Liga BetPlay Dimayor.

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La campaña de los Diablos Rojos registra un balance sobresaliente en el rentado nacional, acumulando siete victorias, tres empates y apenas una derrota en sus primeras 11 presentaciones del calendario futbolístico.

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A pesar de liderar la tabla de posiciones, el equipo venía siendo objeto de cuestionamientos por parte de la afición tras encadenar dos compromisos consecutivos sin sumar de a tres.

Sin embargo, la victoria conseguida el pasado miércoles 23 de septiembre resultó determinante para silenciar las críticas, retomar la senda del triunfo y ratificar el funcionamiento colectivo impuesto por el cuerpo técnico, obteniendo una victoria en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero frente a Águilas Doradas por la mínima diferencia.

El factor Josen Escobar en el esquema escarlata

Durante la entrevista, el estratega dedicó palabras de reconocimiento a la figura de Josen David Escobar, volante de primera línea que se ha convertido en pieza inamovible de la nómina titular.

Josen Escobar tiene un buen nivel de juego con el América de Cali. Foto: Oficial América de Cali

El juvenil mediocampista ha actuado como titular en todos los partidos disputados por Liga y Copa, aportando equilibrio defensivo, una asistencia y un gol en lo que va del semestre.

González valoró el crecimiento táctico del futbolista tras su paso por el balompié internacional, resaltando su capacidad para dar salida limpia con balón dominado y su jerarquía en la recuperación.

“Es un jugador excepcional que entiende todo lo que pasa, entiende los tiempos y los momentos en los que debe hacer cosas y en las que no”, aseveró el DT sobre las virtudes del centrocampista.

Proyección a la Selección Colombia y recambio generacional

El director técnico enfatizó que el trabajo de Escobar va mucho más allá de las estadísticas en el área rival, al consolidarse como uno de los volantes de marca con mejor rendimiento dentro del fútbol profesional colombiano.

Josen Escobar (derecha) ya ha formado parte del proceso de Selección Colombia Sub-23. Foto: FCF

Su lectura de juego y polivalencia en la zona de gestación lo ubican como un elemento de alto valor táctico para las aspiraciones del club.

Finalmente, el entrenador del América expresó su deseo de que el volante sea evaluado por el cuerpo técnico del combinado nacional. De acuerdo con el estratega, el nivel mostrado por el jugador reúne las condiciones necesarias para integrar los procesos de la Selección Colombia, sirviendo como pieza fundamental en el recambio generacional del balompié del país.