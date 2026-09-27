Joya borrada de la selección dijo cómo superó difícil situación en Europa: “Lo hablé con mi mamá”

En medio del receso por la fecha FIFA internacional, el mediocampista colombiano Nelson Deossa ofreció declaraciones a la prensa española para aclarar las especulaciones surgidas durante el mercado de fichajes sobre su eventual salida del Real Betis.

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A pesar de haber firmado un inicio destacado en la temporada 2026-27, el volante de primera línea enfrentó rumores de transferencia motivados por presuntos episodios de indisciplina. Además, pese a su buen momento en España, no fue tenido en cuenta por el entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, para la más reciente convocatoria.

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Sin embargo, el jugador descartó las ofertas recibidas al término de la pretemporada con el propósito de afianzarse en el balompié europeo.

Durante una entrevista concedida al medio ibérico El Correo de Andalucía, el futbolista de 26 años abordó la postura adoptada ante la intención del club de negociar su traspaso, revelando las conversaciones sostenidas con su entorno familiar y la firmeza con la que afrontó el periodo de transferencias para garantizar su continuidad en la nómina del equipo heliopolitano.

Postura frente al mercado y respaldo técnico

El centrocampista antioqueño detalló que la decisión de permanecer en la institución verdiblanca fue conversada con su núcleo familiar desde el momento en que se presentaron las intenciones de venta.

Nelson Deossa ha participado en siete juegos de La Liga esta temporada. Foto: Sportsfile via Getty Images

Al referirse a la posibilidad de salir del equipo, el volante colombiano manifestó: “No, yo desde un principio lo había hablado con mi mamá, le había dicho que mi intención era quedarme, o sea, que yo no tenía planeado salir porque había venido a Europa; el sueño era venir a Europa y no podían en un año dejar que la gente resumiera mi carrera, mis condiciones, lo que podía aportar en una temporada”.

Asimismo, Deossa reconoció que la directiva evaluó opciones de salida, respetando la postura del club, pero manteniendo su determinación de competir por un puesto en la formación titular: “Obviamente estaba el tema ese que querían venderme y nada, es respetable, es el trabajo de ellos, pero yo manifesté que no iba a salir. Como se lo dije a mi mamá, si tengo que pelear contra la corriente, lo voy a hacer, pero yo no me voy a ir”.

En el tramo final de sus declaraciones, el jugador destacó la confianza brindada por el director técnico durante los partidos de preparación estival, factor que terminó por consolidar su permanencia en el plantel profesional: “La verdad que el míster me apoyó, me dio la confianza ahora de poder seguir sumando en la pretemporada también, me dio minutos y eso; creo que a base de eso también fue importante que pudiera tomar esa decisión”. Con esta resolución, Deossa continúa sumando minutos en el esquema del Betis para la presente campaña de LaLiga.