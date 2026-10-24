Directivo sacude el fútbol colombiano: su equipo cambiaría de sede en 2027 “tras 22 años”

Boyacá Chicó juega como local en Tunja desde hace muchos años, pero podría dejar de hacerlo en 2027 si se cumple la advertencia de su máximo dirigente, Eduardo Pimentel.

En las últimas horas de este sábado, 24 de octubre, el reconocido directivo dio a conocer su malestar a través de su cuenta de X. La protesta iba dirigida contra los organismos locales de la capital boyacense, que le estarían impidiendo a Chicó jugar como local en las condiciones debidas.

“Las reiteradas y malintencionadas restricciones del comité local en Tunja, la manipulación política a la que hemos sido sometidos y el constante protagonismo de sus integrantes, ponen en riesgo la continuidad del equipo en la ciudad tras 22 años de lucha, de compromiso y de dedicación”, anticipó Pimentel de la decisión que ronda en su cabeza.

En la jornada de la Liga BetPlay del pasado viernes, el conjunto ajedrezado ganó de manera sorpresiva frente al Atlético Bucaramanga. Para la próxima fecha está previsto que juegue contra Junior y la apertura al público es crucial para Chicó en el aspecto económico.

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Justo por esa prohibición es que Pimentel ha lamentado: “Este sería ya el noveno partido que nos obligan a jugar a puerta cerrada sin público; por Dios, ¿quién puede aguantar así? El enemigo no estaba en el campo; el enemigo estaba camuflado detrás de los escritorios”.

La violencia castiga a Chicó

Una de las razones para que las autoridades locales no abran las puertas a la hinchada de Chicó está relacionada con los disturbios que hubo en octubre pasado entre los locales y la afición de Cúcuta Deportivo.

En aquella ocasión se desarrolló una batalla campal con armas blancas que obligó a Indeportes Boyacá a tomar cartas en el asunto.

De cara al juego con Atlético Nacional, le impidieron a Boyacá Chicó la distribución de boletería. El club protestó a través de un comunicado.

Increíble lo que pasó en Boyacá Chicó-Cúcuta. La pelea entre hinchas pudo ser muy muy grave. https://t.co/104rOWG956 — Nicolás Samper (@udsnoexisten) October 12, 2026

“Una vez más, la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Tunja pone obstáculos a la realización de un partido de fútbol profesional en nuestra ciudad”, escribieron en la misiva.

Desde la contraparte respondieron que “bajo ninguna circunstancia aceptaremos ni permitiremos que sucedan en el futuro” ese tipo de hechos violentos en las gradas del estadio.

Relación rota con las autoridades de Tunja

Desde mediados de 2025, la relación entre las autoridades locales encargadas de administrar el estadio Independencia de Tunja y Eduardo Pimentel viene sumando desacuerdos.

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Según se pudo conocer, al dirigente le parecía inviable que los costos de operación aumentaran entre un 90 % y un 135 % en comparación con años anteriores.

Para noviembre del año pasado, la situación se agravó aún más, luego de que se conociera que el porcentaje se elevó al 280 %. Para Chicó, desembolsar dinero para jugar como local en la Independencia se hizo imposible y no se ha logrado encontrar un acuerdo que beneficie a las partes.