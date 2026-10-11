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Violentos desmanes en Boyacá Chicó vs. Cúcuta obligaron a parar el partido: pánico en Tunja

El estadio La Independencia de Tunja fue testigo de una verdadera batalla campal entre lo que serían hinchas del Cúcuta y Boyacá Chicó.

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Redacción Deportes
11 de octubre de 2026 a las 7:47 p. m.
Registro de los violentos desmanes en Tunja, en pleno partido de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo.
Registro de los violentos desmanes en Tunja, en pleno partido de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo. Foto: X - @udsnoexisten

Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo se vieron este domingo, 11 de octubre, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-ll.

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Cuando el partido iba sobre los 50′, el árbitro central, Jhon Ospina, tuvo que detener las acciones por violentos desmanes en las tribunas del estadio La Independencia de Tunja.

La transmisión oficial del evento, a cargo de Win Sports+, informó que la policía tuvo que intervenir, tratando de separar a los implicados. Además, describían en vivo que algunas personas arrancaron las sillas.

Nicolás Samper, reconocido periodista deportivo, posteó en sus redes sociales un video con el momento exacto donde la pelea entre hinchas se puso violenta y obligó a parar las acciones.

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