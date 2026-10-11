Violentos desmanes en Boyacá Chicó vs. Cúcuta obligaron a parar el partido: pánico en Tunja

Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo se vieron este domingo, 11 de octubre, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-ll.

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Cuando el partido iba sobre los 50′, el árbitro central, Jhon Ospina, tuvo que detener las acciones por violentos desmanes en las tribunas del estadio La Independencia de Tunja.

La transmisión oficial del evento, a cargo de Win Sports+, informó que la policía tuvo que intervenir, tratando de separar a los implicados. Además, describían en vivo que algunas personas arrancaron las sillas.

Nicolás Samper, reconocido periodista deportivo, posteó en sus redes sociales un video con el momento exacto donde la pelea entre hinchas se puso violenta y obligó a parar las acciones.

Increíble lo que pasó en Boyacá Chicó-Cúcuta. La pelea entre hinchas pudo ser muy muy grave. https://t.co/104rOWG956 — Nicolás Samper (@udsnoexisten) October 12, 2026

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