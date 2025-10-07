Eduardo Pimentel no se calló tras el polémico penal de Nacional: lanzó fuerte acusación

Continúa la molestia en Boyacá Chicó tras el polémico penal que le pitaron a Atlético Nacional en Tunja y fue clave para el empate (1-1) en el último minuto.

La conducta de Alfredo Morelos ha sido cuestionada en los diferentes programas de opinión, sin embargo, la mayor parte de las críticas van en contra del árbitro Nicolás Gallo.

Y es que el silbato tolimense quedó expuesto luego de revelarse los audios del VAR. En ellos se evidencia que Gallo fue el encargado de llamar al árbitro Jairo Mayorga a hacer una revisión sobre el campo de juego.

Esa decisión fue fundamental para que Mayorga cambiara de parecer y sancionara el penal en contra de Morelos.

Pimentel reaccionó

Lejos de terminar la polémica, los audios VAR provocaron reacciones en todo el país y aumentaron el inconformismo en la dirigencia del Boyacá Chicó.

Eduardo Pimentel, dueño del conjunto ajedrezado, se pronunció al respecto en redes sociales. “Nuevamente, el VAR es protagonista en Tunja y adivinen quién lo integró nuevamente... sí señores, el juez VAR más sancionado y nefasto del FPC, Nicolás Gallo, quien cuenta con un gran prontuario, pero también con gran padrino dentro de la FCF”, lanzó.

El directivo considera que Gallo “es el directamente responsable de hacer caer en un gravísimo error al juez central Mayorga, quien peca por su falta de carácter y de personalidad”.

“Gallo en los audios es quien insiste y obliga a cambiar de opinión a Mayorga. Total, esto es una vergüenza que no tiene límites, todo igual al asqueroso gobierno Petro”, agregó Pimentel.

Minutos más tarde, publicó otro mensaje basado en las imágenes. “Revisen ustedes y saquen conclusión, esto opinan los analistas arbitrales. Ya ustedes saben lo yo opino y es que Nicolás Gallo le ha hecho un daño al FPC inmenso y ha puesto en entredicho, junto a Carlos Betancourt, al arbitraje colombiano y su organización”, sentenció.

“Muchos presidentes me han llamado para solidarizarse y todos pedimos el retiro definitivo de estos sinvergüenzas”, completó Pimentel.

pic.twitter.com/MakxAAE1hj



Revisen ud y saquen conclusión, esto opinan los analistas arbitrales, ya uds saben lo yo opino y es q NICOLAS GALLO le ha hecho un daño al FPC inmenso y a puesto en entredicho junto a Carlos Betancourt al arbitraje Colombiano y su organización, muchos… — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) October 7, 2025

Otra denuncia

Además de lo sucedido con el penal de Alfredo Morelos, Pimentel señaló a las autoridades de Tunja y su manejo del público que asistió al Estadio La Independencia.

“En el partido de anoche frente a Nacional, faltando 2 horas para el inicio del partido, la comisión del estadio decidió inconsultamente y de forma atrevida abrir las puertas del estadio para que ingresara gratis y libremente el que quisiera”, señaló el dirigente.

Pimentel agregó que esta es una “situación delicadísima para el club y para los pocos aficionados que sí respetaron y pagaron su boleta, lo cual nos obliga a no realizar más partidos clase A en el estadio La Independencia, hasta tanto no se den las garantías del caso”.