Suscribirse

Confidenciales

Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, se desahogó contra Petro: “Esto es de bandidos”

Pimentel se despachó en X esta mañana de viernes, 24 de octubre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
24 de octubre de 2025, 4:45 p. m.
De izquierda a derecha: Eduardo Pimentel y Gustavo Petro.
Eduardo Pimentel y Gustavo Petro | Foto: Colprensa

El hoy empresario y exjugador colombiano Eduardo Pimentel, quien ha sido bastante polémico en diferentes escenarios deportivos del país, compartió esta mañana de viernes, 24 de octubre, un mensaje contra el presidente Gustavo Petro.

En dicha red social, Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, equipo que compite en la categoría A del fútbol colombiano, se desahogó. El exjugador le recordó al jefe de Estado que hizo parte del M-19 y hasta hizo fuertes señalamientos contra su Gobierno.

Contexto: Petro insiste en defender su constituyente, a pocos meses de elecciones y con una lluvia de cuestionamientos jurídicos: “No pueden impedir el progreso”

“A quién HP que medianamente pensara se le pudo haber ocurrido siquiera haber votado por este malparido guerrillero; se les dijo, se les advirtió, se les rogó en elecciones que no lo hicieran y miren en la guevonadita que nos tienen. Esto no es de política, ni de partidos, ni de clases sociales, no sigan siendo imbéciles, no sigan dejándose utilizar; esto es de bandidos, de delincuentes y de asesinos que se quieren robar el país”, dijo puntualmente Pimentel a través de su mensaje en X.

A continuación, la publicación original de Pimentel en X:

La publicación de Eduardo Pimentel.
La publicación de Eduardo Pimentel. | Foto: Cuenta en X: @Edo_Pimentel

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horóscopo fin de semana del 24 al 26 de octubre: predicciones para los 12 signos

2. Aumentan presiones de los controladores de tráfico aéreo en EE. UU. por el cierre de gobierno: “Es inaceptable e insostenible”

3. Mujer profanó tumba en Santander: iba a bañar y cambiar de ropa al difunto; esta es la historia

4. ¿Presagio? Exesposa de Brayan Campo reveló el sueño que tuvo antes de que capturaran al asesino de Sofía Delgado: “No quise contar”

5. Egan Bernal se desahogó y soltó confesión muy personal sobre Tadej Pogačar: “Me da rabia”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Eduardo PimentelGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.