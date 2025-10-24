Confidenciales
Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, se desahogó contra Petro: “Esto es de bandidos”
Pimentel se despachó en X esta mañana de viernes, 24 de octubre.
El hoy empresario y exjugador colombiano Eduardo Pimentel, quien ha sido bastante polémico en diferentes escenarios deportivos del país, compartió esta mañana de viernes, 24 de octubre, un mensaje contra el presidente Gustavo Petro.
En dicha red social, Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, equipo que compite en la categoría A del fútbol colombiano, se desahogó. El exjugador le recordó al jefe de Estado que hizo parte del M-19 y hasta hizo fuertes señalamientos contra su Gobierno.
“A quién HP que medianamente pensara se le pudo haber ocurrido siquiera haber votado por este malparido guerrillero; se les dijo, se les advirtió, se les rogó en elecciones que no lo hicieran y miren en la guevonadita que nos tienen. Esto no es de política, ni de partidos, ni de clases sociales, no sigan siendo imbéciles, no sigan dejándose utilizar; esto es de bandidos, de delincuentes y de asesinos que se quieren robar el país”, dijo puntualmente Pimentel a través de su mensaje en X.
