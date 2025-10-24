Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, se desahogó contra Petro: “Esto es de bandidos”

En dicha red social, Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, equipo que compite en la categoría A del fútbol colombiano, se desahogó. El exjugador le recordó al jefe de Estado que hizo parte del M-19 y hasta hizo fuertes señalamientos contra su Gobierno.

“A quién HP que medianamente pensara se le pudo haber ocurrido siquiera haber votado por este malparido guerrillero; se les dijo, se les advirtió, se les rogó en elecciones que no lo hicieran y miren en la guevonadita que nos tienen. Esto no es de política, ni de partidos, ni de clases sociales, no sigan siendo imbéciles, no sigan dejándose utilizar; esto es de bandidos, de delincuentes y de asesinos que se quieren robar el país”, dijo puntualmente Pimentel a través de su mensaje en X.