Congresista estadounidense Carlos Giménez pide “unirse detrás de un solo candidato” para vencer al petrismo

El representante asegura que se ha reunido con muchos líderes opositores colombianos en busca de ese propósito.

Redacción Mundo
23 de octubre de 2025, 11:44 p. m.
.
Carlos Giménez y Gustavo Petro | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

A través de su cuenta de X, el representante a la Cámara de los Estados Unidos Carlos Giménez envió un mensaje —en medio de la crisis diplomática entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump—.

En los últimos días, ambos mandatarios han cruzado declaraciones y ataques por sus distintas políticas, y en ese contexto, el congresista les pidió a los líderes políticos colombianos unirse en torno a un solo nombre de cara a las elecciones presidenciales de 2026 para vencer el proyecto del petrismo.

Aseguró que es una labor que él ha intentado adelantar junto a políticos opositores de varios movimientos.

Contexto: “Si se trata del tamaño del cerebro, el suyo ya debe estar hueco”: nueva controversia entre congresista estadounidense y Gustavo Petro

“Me he reunido con muchos líderes opositores en Colombia, representando a varios partidos políticos de centro y centroderecha. Desde el Congreso de USA, instamos a la clase política a unirse detrás de un solo candidato que pueda ganarle al petrismo por una vez y por todas”, manifestó el congresista republicano por el estado de Florida.

Carlos Giménez ha sido uno de los mayores críticos del gobierno de Gustavo Petro y, tras los roces diplomáticos con Donald Trump, solo ha aumentado el tono contra el mandatario de izquierda.

Constantemente, le ha reclamado por sus posturas tomadas contra la administración republicana de los Estados Unidos.

Estados UnidosGustavo PetroDonald TrumpElecciones 2026

