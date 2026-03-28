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“Son demonios”: Vicepresidente de EE.UU. habló sobre los ovnis y generó una ola de comentarios en redes sociales

J.D Vance dijo que “llegará al fondo de los archivos sobre ovnis”.

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Redacción Mundo
28 de marzo de 2026, 5:31 p. m.
J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos
J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos Foto: AP

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, prometió examinar a fondo la información del gobierno sobre objetos voladores no identificados (ovnis), en una entrevista en la que aseguró que los extraterrestres son en realidad “demonios”.

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“No he podido dedicarle suficiente tiempo como para entenderlo de verdad, pero lo voy a hacer, confíen en mí. Estoy obsesionado con esto”, dijo entre risas Vance al podcaster conservador Benny Johnson.

Vance añadió que todavía le quedan tres años como vicepresidente y que “llegará al fondo de los archivos sobre ovnis”.

Johnson le había preguntado el viernes a Vance por una orden que le dio el presidente Donald Trump a las agencias federales en febrero de “identificar y divulgar” los archivos gubernamentales sobre ovnis y extraterrestres.

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Trump explicó que tomaba esa decisión “basado en el enorme interés” que suscita el tema.

Ese mismo mes, el expresidente Barack Obama declaró públicamente que los extraterrestres eran “reales”, aunque él no los había visto.

La grabación evidenció que un orbe brillante resistió un ataque de misil y mantuvo su rumbo.
Imágenes de un dron atacando a un supuesto OVNI sin éxito alguno. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de redes

Luego de esas declaraciones, Trump señaló que Obama había dado “información clasificada”, algo que “no debía hacer”.

Vance, por su parte, dijo a Johnson: “No creo que sean extraterrestres. Creo que son demonios”, y describió su creencia como una comprensión cristiana de “seres celestiales que vuelan por ahí y hacen cosas raras a la gente”.

No hay ninguna evidencia de vida inteligente fuera de la Tierra.

El interés por los ovnis se ha reavivado al tiempo que el gobierno estadounidense ha investigado informes de aeronaves aparentemente sobrenaturales, en medio de preocupaciones de que otros países puedan estar probando tecnologías muy avanzadas.

Los avistamiento ovnis han sido objeto de interés durante años.
Los avistamiento ovnis han sido objeto de interés durante años. Foto: Getty Images

En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que fenómenos aéreos no identificados fueran tecnología alienígena.

Muchos de los objetos sospechosos observados resultaron ser simplemente globos meteorológicos, aviones espía o satélites.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en febrero que ordenará a agencias federales que “identifiquen y publiquen” archivos gubernamentales relacionados con extraterrestres, algo que algunos estadounidenses han pedido por décadas.

“Ante el tremendo interés mostrado, instruiré al secretario de Guerra, y a otros departamentos y agencias relevantes, para que inicien el proceso de identificar y publicar archivos relacionados con vida alienígena, fenómenos aéreos sin identificar objetos voladores no identificados (OVNI)”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El Gobierno de Estados Unidos comenzará a liberar información relacionada con FANI y reportes de objetos voladores no identificados.
En medio del creciente interés por los aliens, el presidente dispuso la revisión y publicación de expedientes reservados. Foto: AFP

Aunque no especificó si documentos clasificados serán publicados, Trump dijo que debe incluirse “toda y cualquier otra información vinculada con este tema altamente complejo, pero en extremo interesante e importante”.

El anuncio llegó horas después de que Trump criticara al expresidente Barack Obama por revelar información “clasificada” en sus recientes declaraciones sobre la existencia de vida extraterrestre durante una entrevista.

Con información de AFP*