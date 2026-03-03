General de la Fuerza Aérea vinculado a ovnis desaparece misteriosamente: ordenan búsqueda a nivel nacional

Un general retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que dirigía laboratorios vinculados a la investigación de ovnis ha sido reportado como desaparecido en Nuevo México.

William Neil McCasland, de 68 años, fue visto por última vez alrededor de las 11 a. m. del viernes cerca de Quail Run Court NE en Albuquerque, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Bernalillo (BCSO), según el diario Daily Mail.

La oficina del sheriff activó una Alerta Plateada, un mecanismo de aviso a la comunidad que se emplea para encontrar a adultos mayores extraviados, así como a personas que padecen Alzheimer, demencia u otras condiciones de salud que puedan afectar su orientación o seguridad.

La oficina del sheriff ha emitido una Alerta Plateada, un sistema de notificación pública utilizado en EE.UU. UU. para localizar a personas mayores desaparecidas o personas con Alzheimer, demencia u otras discapacidades mentales. Foto: X/@BCSONM

McCasland no fue un funcionario más dentro del aparato de defensa de Estados Unidos, antes de retirarse, ocupó el cargo de comandante del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea (AFRL), ubicado en la Base Aérea Wright-Patterson.

Este complejo ha sido mencionado durante décadas por analistas y estudiosos como un sitio emblemático donde, presuntamente, se habrían resguardado fragmentos de objetos voladores no identificados, entre ellos los relacionados con el famoso incidente de Roswell en 1947.

Barack Obama habló por primera vez sobre extraterrestres y el Área 51 y generó polémica en redes sociales

“Debido a sus problemas médicos, la policía está preocupada por su seguridad”, dijo la oficina.

La figura de McCasland cobró notoriedad más allá de los estamentos castrenses en 2016. En dicho periodo, una serie de comunicaciones filtradas por WikiLeaks sacó a la luz que el alto mando sostuvo vínculos con Tom DeLonge, el artista y artífice de la entidad To The Stars Academy of Arts & Sciences, la cual está enfocada en el análisis de fenómenos anómalos no identificados.

Exjefe del Laboratorio de la Fuerza Aérea y figura clave en la investigación de OVNIs Foto: X/@NewsDayMundo

“La Oficina de Campo del FBI en Albuquerque está involucrada en esta investigación, ya que es una práctica estándar que el FBI ayude a nuestros socios policiales locales si tenemos una herramienta, táctica o técnica que pueda beneficiar sus investigaciones”, dijo un portavoz.

Steven L. Kwast McCasland dirigió y administró el ambicioso programa de ciencia y tecnología de la Fuerza Aérea, valorado en 2.200 millones de dólares, además de liderar otros proyectos científicos respaldados por distintos organismos financiadores.

A lo largo de los años, Wright-Patterson ha ocupado un lugar destacado dentro de la narrativa ufológica, debido a su presunta relación con el análisis de restos recuperados tras el incidente de Roswell en 1947. No obstante, los reportes oficiales sostienen que dichos fragmentos correspondían en realidad a dispositivos pertenecientes al Proyecto Mogul.

Base Aérea Wright-Patterson Foto: Corbis via Getty Images

Tras concluir su trayectoria militar en 2013, continuó su desarrollo profesional en el ámbito empresarial, desempeñándose, entre otros cargos relevantes, como director de tecnología en Applied Technology Associates.