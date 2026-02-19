El debate sobre la posible existencia de vida fuera de la Tierra, que en los últimos días tomó fuerza tras las declaraciones de Barack Obama, sumó ahora un nuevo capítulo político. Esta vez, el protagonista es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció medidas concretas para hacer públicos archivos oficiales relacionados con fenómenos extraterrestres.

La controversia comenzó cuando Obama aseguró que los extraterrestres “son reales”, aunque aclaró que hablaba desde una perspectiva estadística y no con base en pruebas gubernamentales. Trump reaccionó y acusó al exmandatario de haber cometido un “gran error” al referirse a un tema que según él involucra información sensible.

Trump cuestiona a Obama y eleva el tono

El cruce se produjo luego de que Barack Obama hiciera comentarios sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Aunque el exjefe de Estado explicó que no tuvo evidencia de contacto durante su mandato, sus palabras generaron reacciones en distintos sectores.

Donald Trump criticó esas declaraciones y sostuvo que hablar públicamente del tema podía ser inapropiado si se trataba de información clasificada. Para el actual mandatario, el asunto debía manejarse con mayor cautela.

Trump consideró inapropiado referirse a posibles aliens si la información pudiera estar bajo reserva oficial. Foto: AFP

La discusión, que ya venía creciendo en redes sociales y medios internacionales, pasó así del terreno de las especulaciones científicas al centro del debate político en Washington.

Orden de desclasificación sobre FANI y OVNI

Pero el episodio no terminó en un simple cruce de palabras. El jueves 19 de febrero, Trump utilizó su cuenta oficial en Truth Social para anunciar una decisión que podría marcar un precedente.

“En vista del gran interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes. ¡Que Dios bendiga a América!”, escribió.

Desde su cuenta oficial, anunció el inicio de la desclasificación de archivos relacionados con OVNI y FANI. Foto: TRUTH - @realDonaldTrump

Con esta instrucción, el mandatario busca que distintas dependencias revisen y publiquen documentos vinculados a reportes oficiales sobre fenómenos aéreos no identificados y posibles indicios de vida más allá de la Tierra.