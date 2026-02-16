Tecnología

Expresidente Barack Obama contradijo a Elon Musk y aseguró que sí existen los aliens: reveló detalles de la famosa Área 51

Barack Obama habló sobre extraterrestres y dejó abierta la posibilidad de que no estemos solos en el universo.

Redacción Tecnología
16 de febrero de 2026, 5:05 p. m.
El contraste entre Obama y Elon Musk volvió tendencia el tema alienígena.
El contraste entre Obama y Elon Musk volvió tendencia el tema alienígena. Foto: Getty Images / Instagram - @barackobama

El debate sobre los aliens se ha mantenido durante décadas, sin embargo, en 2025 la conversación ha cobrado aún más auge, impulsada por teorías como el llamado Blue Beam Project y por advertencias de algunos astrofísicos sobre una posible tecnología alienígena asociada al paso del cometa 3I/ATLAS, que en los próximos meses se aproximará a Júpiter.

En medio de ese panorama, un reciente pronunciamiento del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, volvió a sacudir la discusión y generó una nueva mirada a nivel mundial sobre este enigma.

Musk en Davos: “Podríamos ser solo nosotros”

En su primera participación en el Foro Económico Mundial, realizado en Davos, el fundador de SpaceX fue consultado sobre la posibilidad de vida extraterrestre. La entrevista estuvo a cargo de Laurence Douglas Fink, presidente del grupo financiero BlackRock.

Musk respondió con escepticismo: “Tenemos 9.000 satélites ahí arriba y ni una sola vez hemos tenido que maniobrar alrededor de una nave espacial extraterrestre. No lo sé. En resumen, debemos asumir que la vida y la consciencia son extremadamente raras y que podríamos ser solo nosotros”, afirmó.

El empresario añadió que, si la humanidad fuera la única forma de vida consciente conocida, la responsabilidad sería aún mayor. “Si ese es el caso, entonces debemos hacer todo lo posible para asegurar que la luz de la consciencia no se extinga”, expresó.

Sus declaraciones se dieron en un contexto en el que científicos han debatido sobre señales inusuales en el espacio y el próximo paso del cometa 3I/ATLAS rumbo a Júpiter, lo que ha disparado interpretaciones en redes sociales y teorías alternativas.

“La vida se define de muchas formas diferentes”: exdirector de la CIA habló sobre los ovnis

Obama y el misterio del Área 51

Años después de dejar la Casa Blanca, el expresidente Barack Obama sorprendió con sus declaraciones en una conversación con el comentarista político Brian Tyler Cohen.

Ante la pregunta directa sobre la existencia de seres de otros mundos, Obama fue claro: “¿Son reales los extraterrestres? Son reales, pero no los he visto”.

También abordó uno de los puntos más polémicos: la base conocida como Área 51. “Y no están siendo guardados en el Área 51, no hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos”, señaló.

Durante esa misma charla, cuando le preguntaron cuál sería la primera inquietud que plantearía si volviera a asumir el cargo, respondió sin dudar: “¿Dónde están los alienígenas?”.

El expresidente recalcó que las probabilidades de vida son altas, pero las de una visita son bajas.
A través de redes sociales, señaló que nunca encontró evidencia de contacto alienígena durante su gobierno. Foto: Instagram @barackobama

Más adelante, el exmandatario reforzó su postura en su cuenta de Instagram.

“Estadísticamente, el universo es tan vasto que las probabilidades son buenas de que hay vida ahí fuera. Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las posibilidades de que hayamos sido visitados por alienígenas son bajas, y no vi pruebas durante mi presidencia de que extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros. ¡En serio!”, escribió.

