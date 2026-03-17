Nuevos rostros y fecha de estreno para ‘Un lugar tranquilo 3’: lo que sabemos del capítulo final de la saga

Una gran expectativa rodea el estreno de Un lugar tranquilo 3, el capítulo final de una saga que ha revolucionado el terror.

La primera entrega llegó a los cines en 2018, seguida por la segunda en 2021, ambas bajo la dirección de John Krasinski, quien también protagonizó la entrega inicial junto a su esposa Emily Blunt.

La franquicia ha sido un fenómeno comercial imparable. Las dos primeras películas superaron los 900 millones de dólares en taquilla, con la original recaudando más de 340 millones y la secuela cerca de 300 millones, pese a la pandemia.

La primera parte recibió elogios por su tensión innovadora, con nominaciones a premios como los Saturn Awards y un 96% en Rotten Tomatoes. La segunda, aunque dividió un poco más a la crítica, mantuvo el pulso de la saga y consolidó su estatus como referente del suspense postapocalíptico.

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Inicialmente programada para 2025, la tercera entrega ha cambiado varias veces su fecha de estreno. Luego de haberse confirmado que el 9 de julio de 2027 era la fecha final, ahora se conoce que la fecha final será el 30 de julio de 2027, un ajuste impulsado por estrenos con otras películas como Superman: Man of Tomorrow de James Gunn y Los Simpson: La película 2.

Este retraso busca que la película tenga un “lugar tranquilo” en la cartelera a nivel mundial, evitando competencia ruidosa. Krasinski ha confirmado que será el cierre perfecto de la trilogía principal, recogiendo ideas que surgió mientras escribía las anteriores.

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En la tercera entrega Emily Blunt regresará como Evelyn Abbott, la madre guerrera que lideró la supervivencia en la segunda parte, un rol clave para atar cabos sueltos del final abierto.

Aunque los detalles son escasos, recientes filtraciones apuntan a regresos esperados de personajes como los hijos Abbott y un fichaje estelar nuevo, aún sin confirmar públicamente, que promete elevar la apuesta.

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La saga ya había expandido su universo con el spin off Un lugar tranquilo: Día 1 en 2024, que aunque no forma parte directa de la trilogía sí enriquece el mundo de las criaturas alienígenas sensibles al sonido.

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Para esta tercera, el productor Brad Fuller asegura que la tercera parte tratará deresolver misterios pendientes en las anteriores películas cómo qué pasó con los sobrevivientes y si hay esperanza contra los monstruos. Krasinski ha dejado pistas de un desenlace épico, sin revelar si Evelyn y su familia triunfarán o caerán ante los alienígenas.