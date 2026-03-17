¿Por qué ‘Las guerreras K-pop’ es la película animada más importante en la historia de Netflix?

La madrugada del 15 de marzo de 2026 quedará grabada en la memoria colectiva del cine animado. Las guerreras K-pop, la superproducción de Netflix estrenada en junio de 2025, irrumpió en la edición número 98 de los Premios Óscar como un huracán imparable.

Bajo la dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans, la cinta se alzó no con uno, sino con dos codiciadas estatuillas: Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por Golden, interpretada en vivo por el grupo ficticio HUNTR/X, compuesto por las voces de Ejae, Audrey Nunca y Rei Ami.

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Oscar 2026 mejor canción original Demon K Hunters. Foto: Oscar/El País

La productora Michelle LM Wong y las directoras subieron al escenario del Dolby Theatre entre aplausos ensordecedores, dedicando el triunfo “a Corea y a los coreanos del mundo entero”.

Maggie Kang, con lágrimas en los ojos, no escatimó palabras: “Lamento que hayamos tardado tanto en ver una película como esta. Pero aquí está, y las próximas generaciones no tendrán que esperar”.

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Netflix confirmó la noticia. Foto: NETFLIX

Este doble galardón marca un hito histórico: es la primera película animada de Netflix en ganar más de un Óscar, superando cualquier antecedente de la plataforma en la Academia. Antes, Netflix había rozado el éxito con nominaciones, pero Las guerreras K-pop rompió el molde, eclipsando a gigantes como Zootopia 2 de Disney, Elio de Pixar y Little Amélie de GKids.

El camino al olimpo de Hollywood no fue improvisado. Desde su debut, la película acumuló récords estratosféricos de visualizaciones: más de 500 millones de horas reproducidas en sus primeras semanas, convirtiéndola en la producción animada más vista en la historia de Netflix. Además, después de casi un año, continúa en el Top 10 global de la plataforma, dominando listas en Latinoamérica, Asia y Europa. En Colombia, por ejemplo, lideró las listas durante meses, impulsada por el furor del K-pop entre las nuevas generaciones. Su impacto trasciende el streaming: las canciones de HUNTR/X escalaron charts de Spotify y TikTok, con “Golden” como himno viral.

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Para Netflix, representa el salto definitivo a la élite de la animación. Su primera múltiple ganadora en Óscar valida años de inversión en diversidad asiática, tras éxitos como Blue Eye Samurai. Para Latinoamérica, con un 40 % de sus vistas en la región, es un espejo de la diáspora joven, ávida de historias que celebren raíces sin estereotipos.​

En el corazón de Las guerreras K-pop late una trama adictiva que fusiona el glamour del K-pop con mitología demoníaca. Sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres chicas coreanas americanas que forman el grupo HUNTR/X. De día, son idols en ascenso, ensayando coreografías hipnóticas y conquistando escenarios, y de noche, se transforman en cazadoras de demonios ancestrales que amenazan el mundo K-pop.

Inspirada en el folclore coreano y la cultura pop global, la película explora temas como la identidad híbrida, la presión de la fama y la sororidad, todo envuelto en animación vibrante con secuencias musicales que rivalizan con conciertos reales.​

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El elenco de voces está a cargo de Ejae, quien da vida a Rumi con un carisma arrollador; Audrey Nuna aporta soul a Mira y Rei Ami cierra el trío como Zoey, con un flow que explotó en redes. Voces adicionales incluyen a veteranos como Ken Jeong y Awkwafina, inyectando humor y profundidad emocional.