¿Cuándo se estrena ‘Las guerreras K-pop 2’? Netflix confirma el desarrollo de su nuevo éxito animado

La cultura coreana continúa expandiendo su influencia en la industria del entretenimiento global, y el cine animado no ha sido la excepción, pues una de las producciones que logró conectar con millones de personas alrededor del mundo fue Las guerreras K-pop, una película animada de Netflix.

Tras el buen recibimiento de la primera parte, la plataforma de streaming confirmó que la historia tendrá una segunda entrega, noticia que rápidamente despertó la curiosidad de los seguidores de la saga.

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Desde que se dio a conocer que los desarrolladores estaban trabajando en la secuela, muchos fanáticos comenzaron a buscar información sobre el proyecto, especialmente sobre su posible fecha de estreno y los detalles que rodearán el regreso de estas protagonistas que conquistaron al público.

¿Cuándo se estrena ‘Las guerreras K-pop 2′?

A pesar de la expectativa que ha generado el anuncio, Netflix todavía no ha revelado cuándo llegará Las guerreras K-pop 2 a su catálogo. La compañía confirmó oficialmente que la película está en producción, pero por el momento no existe un calendario en el que se indique su lanzamiento.

Las Guerreras K-pop Foto: Redes sociales

Esto no es extraño para los amantes de las películas animandas, pues este tipo de producciones suelen tardar largos periodos de tiempo en ser desarrolladas, teniendo en cuenta que muchas personas se ven involucradas en su creación.

En especial en esta cinta, que cuenta con un diseño visual especial, animación con las útlimas tecnologías, música inédita y posproducción.

Lo que sí está confirmado es que el proyecto ya comenzó su desarrollo creativo, siendo este el primer paso para el regreso de la historia que mezcla el universo del pop coreano con la fantasía y la aventura.

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Lo que se sabe sobre la secuela

Uno de los aspectos que más entusiasmo ha generado entre los seguidores es el regreso de los responsables de la primera película. Maggie Kang y Chris Appelhans volverán a dirigir la nueva entrega, lo que garantiza continuidad en el estilo narrativo y visual que caracterizó al largometraje original.

En declaraciones recientes, Maggie Kang manifestó su entusiasmo por continuar explorando el universo que construyeron en la primera película. La directora explicó que el mundo de estas heroínas todavía tiene mucho por contar y que la respuesta del público fue clave para impulsar la creación de una segunda entrega.