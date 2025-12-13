Película coreana “Las guerreras K-pop” rompe récords y recibe reconocimiento de Time como Revelación del año 2025

La prestigiosa revista estadounidense Time hizo un reconocimiento especial a la película coreana Las Guerreras K-Pop al convertirse en una de las películas animadas más vistas y queridas por los niños y niñas en territorios como Latinoamérica y Estados Unidos.

En su lista, la revista dio a conocer que esta película se ganó el puesto de Revelación del año 2025, donde sus personajes, Rumi, Mira y Zoey, hacen el papel de heroínas.

Desde su estreno, el pasado 20 de junio de 2025, la producción está disponible en el catálogo de streaming de Netflix. Las Guerreras K-Pop fue concebida para ofrecer una experiencia visual y sonora acorde con el planteamiento de sus diseños animados.

Las guerreras del K-pop | Foto: Tráiler oficial Netflix

La calidad de imagen, el sonido inmersivo y la disponibilidad de subtítulos oficiales en varios idiomas, entre ellos español, latino y castellano, figuran entre los aspectos más señalados por la audiencia, en particular por padres de niños que consumen este contenido.

Por el momento, se confirmó que esta película estará de manera permanente dentro de la plataforma, pues es un producto original de la productora, en compañía de Sony Pictures.

La revista destacó la diversidad de propuestas presentadas por los realizadores a lo largo del año, al tratarse de obras muy distintas entre sí, lo que dio lugar a una selección que incluye comedias, dramas históricos, homenajes al cine y exploraciones de carácter íntimo.

¿Habrá segunda parte de Las Guerreras K-Pop?

Aunque aún no hay un anuncio oficial sobre una secuela, el recibimiento obtenido ha sido significativo, lo que abre la posibilidad de que la productora evalúe una eventual ampliación del universo narrativo.