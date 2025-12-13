Suscribirse

Gente

Película coreana “Las guerreras K-pop” rompe récords y recibe reconocimiento de Time como Revelación del año 2025

La producción está disponible en el catálogo de streaming de Netflix.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

13 de diciembre de 2025, 5:38 p. m.
Esta ha sido una de las películas animadas más exitosas del año 2025.
Esta ha sido una de las películas animadas más exitosas del año 2025. | Foto: Las guerreras K-pop - Sony Pictures

La prestigiosa revista estadounidense Time hizo un reconocimiento especial a la película coreana Las Guerreras K-Pop al convertirse en una de las películas animadas más vistas y queridas por los niños y niñas en territorios como Latinoamérica y Estados Unidos.

En su lista, la revista dio a conocer que esta película se ganó el puesto de Revelación del año 2025, donde sus personajes, Rumi, Mira y Zoey, hacen el papel de heroínas.

Contexto: Ranking oficial de las 10 mejores películas del año, según Time

Desde su estreno, el pasado 20 de junio de 2025, la producción está disponible en el catálogo de streaming de Netflix. Las Guerreras K-Pop fue concebida para ofrecer una experiencia visual y sonora acorde con el planteamiento de sus diseños animados.

Las guerreras del K-pop
Las guerreras del K-pop | Foto: Tráiler oficial Netflix

La calidad de imagen, el sonido inmersivo y la disponibilidad de subtítulos oficiales en varios idiomas, entre ellos español, latino y castellano, figuran entre los aspectos más señalados por la audiencia, en particular por padres de niños que consumen este contenido.

Por el momento, se confirmó que esta película estará de manera permanente dentro de la plataforma, pues es un producto original de la productora, en compañía de Sony Pictures.

La revista destacó la diversidad de propuestas presentadas por los realizadores a lo largo del año, al tratarse de obras muy distintas entre sí, lo que dio lugar a una selección que incluye comedias, dramas históricos, homenajes al cine y exploraciones de carácter íntimo.

¿Habrá segunda parte de Las Guerreras K-Pop?

Aunque aún no hay un anuncio oficial sobre una secuela, el recibimiento obtenido ha sido significativo, lo que abre la posibilidad de que la productora evalúe una eventual ampliación del universo narrativo.

Por ahora, Las Guerreras K-Pop se mantiene como una de las opciones del catálogo familiar y continúa disponible en la plataforma de Netflix, donde se ha posicionado en el top 10 en más de 90 países con más de 325 millones de visualizaciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hombre intentaba esconder 35 kilos de marihuana en un pagadiario en Bogotá; así fue capturado

2. Murió el padre de Selena Quintanilla, Abraham Quintanilla, a los 86 años

3. Fin al silencio sobre Jhon Jáder Durán: Selección Colombia se pronunció y le mandó mensaje

4. Israel asegura que mató al ‘número dos’ de las milicias de Hamás en la Franja de Gaza

5. ¿Llueve o no llueve? Este es el pronóstico del clima para la final Nacional vs Medellín de esta tarde

LEER MENOS

Noticias relacionadas

k-popNetflixTime

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.