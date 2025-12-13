Ranking oficial de las 10 mejores películas del año, según Time

Si es un apasionado del cine, seguramente era uno de los estaba esperando con ansias la lista anual de las 10 mejores películas de 2025 que la prestigiosa revista estadounidense Time publica antes de finalizar el año.

En esta ocasión, antes de revelar los títulos, las temáticas y los directores que marcaron el panorama cinematográfico global, la revista destacó la diversidad de propuestas que los realizadores presentaron a lo largo del año, pues fueron obras muy distintas entre sí, que dieron lugar a una selección donde se incluyen comedias, dramas históricos, homenajes al cine y exploraciones profundamente íntimas.

Este es el top 10 mejores películas del año

10. One of Them Days

En esta comedia dirigida por Lawrence Lamont, Keke Palmer y SZA le dan vida a dos jóvenes de Los Ángeles que se enfrentan al reto de reunir, en un día, 1.500 dólares para pagar el alquiler, después de que otro personaje desperdiciara el dinero.

La odisea que emprenden atraviesa desde el humor hasta crítica social, por lo que según Time, se trata de una de esas historias que “milagrosamente te hacen sentir mejor con todo”.

9. Kill The Jockey

Esta propuesta surrealista y neo-noir del argentino Luis Ortega, es una mezcla erotismo, identidad y desdoblamientos donde Nahuel Pérez Biscayart interpreta a un jockey que, tras un accidente y una crisis de memoria, adopta el nombre y la vida de Dolores.

La historia entrelaza delirio, humor oscuro y una lectura poética sobre lo que significa reinventarse cuando el propio cuerpo es una frontera. Úrsula Corberó completa el elenco con una actuación aplaudida por la crítica.

8. The Mastermind

Dirigida por Kelly Reichardt, esta cinta ambientada en la década de 1970 sigue a Josh O’Connor en el papel de un ladrón de arte desorientado en Massachusetts. Más que un thriller de robo, la película explora las decisiones que llevan a J.B. a traspasar ciertos límites y las consecuencias íntimas que desatan.

Su paso por el Festival de Venecia fue destacado: obtuvo la Espiga de Oro ex aequo junto a la coproducción española Magallanes, de Lav Diaz.

7. Sinners

Esta cinta de Ryan Coogler, narra la historia de dos gemelos, interpretados por Michael B. Jordan, que vuelven a su pueblo en 1932 para abrir un club de blues.

Sin embargo, el sueño se quiebra con la llegada de tres músicos blancos que, desde una ficción vampírica, personifican la violencia del racismo y del Ku Klux Klan.

6. Roofman

Se trata de una comedia romántica, dirigida por Derek Cianfrance y basada en la historia real de Jeffrey Manchester, un ladrón que asaltó más de 40 McDonald’s entrando por el techo. La película aborda la crisis masculina y el deseo de estabilidad.

5. Peter Hujar’s Day

Dirigida por Ira Sachs, esta película ofrece un retrato íntimo del fotógrafo Peter Hujar a partir de una entrevista realizada en 1974. En apenas 76 minutos, explora el origen de su proceso creativo y la cotidianidad de un artista que terminó convirtiéndose en un referente de una generación marcada por el sida.

Las otras cuatro cintas que completan esta lista son:

Sentimental Value, del danés-noruego Joachim Trier.

Blue Moon, de Richard Linklater.

An Officer and a Spy, de Roman Polanski.