Pieza clave en impulsar una industria que hoy produce más de setenta películas al año, como se destacó en la más reciente entrega de los Premios Macondo, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) ha tenido un impacto absoluto en el cine colombiano.

Gracias a la Ley 814 de 2003, la cual estipula el pago de una cuota para el desarrollo cinematográfico por parte de exhibidores, distribuidores y productores, la convocatoria se realiza cada año. Estos recursos son administrados por Proimágenes Colombia, siguiendo lineamientos del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía CNACC, y son destinados a la producción de nuevas películas, actividades de formación, promoción, internacionalización del cine colombiano y la preservación del patrimonio audiovisual.

Así, año tras año, sigue impactando. El FDC presentó los 70 proyectos beneficiarios de la Fase II de la Convocatoria de Estímulos por Concurso 2025: se escogieron entre los 827 proyectos de todas las regiones del país que se presentaron a 16 modalidades.

La naturaleza circular del FDC es uno de los aspectos que lo hace interesante. Porque los recursos entregados a través de la convocatoria corresponden al recaudo efectivo del año 2025.

Andrea Afanador, directora de Fomento Nacional de Proimágenes Colombia destacóque “este año el CNACC quiso modificar el cronograma: realizar una primera entrega en julio y una segunda en diciembre. El objetivo fue tener mayor claridad sobre el recaudo de los primeros seis meses y así garantizar que los estímulos ofrecidos se entregaran con absoluta certeza y brindar al sector la tranquilidad de que los recursos anunciados sí se van a recaudar”.

La elección de los beneficiarios se hizo gracias a la gestión de los comités evaluadores, un grupo de 74 destacados profesionales de Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Chile, México, Cuba, Estados Unidos y Ecuador, entre otros, quienes fueron los encargados de evaluar 827 proyectos en dieciséis modalidades de estímulos por concurso.

Diana Díaz, directora de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas. | Foto: Proimágenes Colombia

Para Diana Díaz, directora de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del ministerio de Culturas: “El CNACC viene evolucionando la convocatoria del FDC, considerando factores como la dinámica del recaudo en taquilla, los desafíos actuales del mercado y las necesidades de un sector creciente, así como su comportamiento con respecto al cuidado de los estímulos concursables y automáticos, con enfoques de descentralización y equidad. Los resultados de la convocatoria de 2025 son muestra de que el CNACC toma decisiones informadas a partir de datos y hechos y escucha a los distintos agentes del sector”.

FDC en categorías

Estos son el número de estímulos y los valores totales de cada eje:

En el Eje de documental se entregaron 11 estímulos por un valor total de $2.675.000.000.

En el Eje de animación se entregaron 4 estímulos por un valor total de $2.495.000.000.

En el Eje de regionales se entregaron 36 estímulos por un valor total de $4.260.000.000.

En el Eje étnico se entregaron 3 estímulos por un valor total de $920.000.000.

En el Eje de ficción se entregaron 9 estímulos por un valor total de $4.715.000.000.

En Cortometrajes infantiles se entregaron 3 estímulos por un valor total de $180.000.000.

En Coproducciones Minoritarias se entregaron 4 estímulos por un valor total de $1.200.000.000.

Una muestra museográfica dimensionó hace pocos años el impacto del FDC. | Foto: JEFERSON CARDOZA, CORTESÍA FDC

El FDC 2025 en cifras