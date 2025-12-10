En 2025, Bogoshorts fue, como suele serlo, nada menos que un aluvión de cine al final del cual algunos proyectos dejan a sus equipos especialmente felices. ¿Cómo no?, después de ganar la codiciada y plateada Santa Lucía, se celebra.

Así pues, después de más de 100 funciones y 8 días cargados de cine, actividades académicas, artísticas y de industria, el Festival de Cortos de Bogotá y el Bogoshorts Film Market anunciaron los cortometrajes y proyectos ganadores de su vigésimo tercera y novena edición, respectivamente.

La ceremonia de clausura y premiación del evento tuvo lugar el 9 de diciembre, en el Teatro Colón de Bogotá. Vale anotar que, desde el 2 de diciembre, este Bogoshorts 23 presentó más de 300 cortometrajes en 15 escenarios físicos y digitales, y reunió a centenares de realizadores, profesionales de industria, y público de la ciudad de Bogotá en torno al cortometraje.

Reconocido como festival calificador a los Premios Óscar, Goya y Macondo, Bogoshorts es el festival de cortometrajes más importante de Bogotá y uno de los de mayor impacto en América Latina. | Foto: cortesía Bogoshorts A.P.I.

Se entregaron en total 27 Santa Lucías, estatuilla oficial del Festival, que premió a los cortos más destacados de las competencias Nacional, Internacional, Fanático Freak Fantástico-F3, Corto Periodístico y Conexión. Además de los reconocimientos técnicos y artísticos a una gran variedad de cortos colombianos y del Premio del Público, que consiguió por votación, Los pliegues de la falda, de Blanca Muñoz Avila, esta misma noche directores y productores otorgaron la Santa Lucía a Mejor Largometraje del Año a Un poeta, del director Simón Mesa Soto.

Entre los ganadores destacan nombres reconocidos del cortometraje y del cine del país, que incluso han hecho parte de ediciones anteriores de Bogoshorts: María Cristina Pérez, directora que por tercera ocasión consigue la Santa Lucía a Mejor Corto Animado, esta vez por Una vez en un cuerpo; Mauricio Maldonado, ganador del premio a Mejor Dirección por su documental Un aparato para detectar fantasmas, y la actriz Marleyda Soto, ganadora del premio a Mejor Actuación por su trabajo en La Mona, de Laura Gutiérrez.

Con 'La Perra', la directora Carla Melo Gampert hizo parte de la competencia oficial de cortometrajes, en la 76ª edición del Festival de Cannes. En Bogoshorts 23 fue reconocida como talento a futuro. | Foto: Evidencia Films

Por otro lado, Francia es el país con mayor número de producciones premiadas en esta edición: La fille qui explose, de Caroline Poggi y Jonathan Vinel (Mejor Corto VR); La vie avec un idiot, de Theodore Ushev (Mejor Corto Internacional de Animación), y Agapito, de los filipinos Arvin Belarmino y Kyla Romero (Mejor Corto Internacional de Ficción). Y asimismo, dos producciones brasileñas han conseguido los premios de dos de las competencias principales: Arame farpado, de Gustavo de Carvalho (Mejor Corto Conexión) y Os Arcos dourados de Olinda, de Douglas Henrique (Mejor Corto Internacional Documental).

Fotograma de 'La Perra', de Carla Melo Gampert | Foto: Evidencia Films

Además, en el día de la inauguración se dio a conocer la primera ganadora de esta edición, Carla Melo, quien recibió la Santa Lucía Proimágenes al Futuro. Este es un reconocimiento que celebra a los realizadores y productores que, desde el inicio de sus carreras, han demostrado una profunda conexión con el universo del cortometraje y cuyo talento anticipa un prometedor futuro en el mundo del cine.

Colombia en cortos: ganadores de la Competencia Nacional

Santa Lucía a Mejor Cortometraje de Ficción: Agachar el rostro - Camilo Medina Noy (COLOMBIA).

Agachar el rostro (Dir. Camilo Medina Noy) - Ganadores Mejor Cortometraje de Ficción | Foto: Bogoshorts / A.P.I.

Santa Lucía a Mejor Cortometraje de Animación: Una vez en un cuerpo - María Cristina Pérez (COLOMBIA).

Santa Lucía a Mejor Dirección: Mauricio Maldonado por Un aparato para detectar fantasmas.

Santa Lucía a Mejor Cortometraje Documental: Mi viche todo el día - Juan Camilo Moreno (COLOMBIA).

Santa Lucía a Mejor Cortometraje Periodístico: Debtors - Andrzej Danis (POLONIA).

Santa Lucía a Mejor Videoclip: Sígueme (Xiuhtezcatl y Renata Flores) - Juan Felipe Zuleta (PERÚ).

Santa Lucía a Mejor Guion: Oiyi Kan por Muchas, muchas gracias.

Santa Lucía a Mejor Fotografía: Juan Manuel Corredor por Luz de luna.

Santa Lucía a Mejor Dirección de Arte: Enrique Rodriguez por The place where everything begins and ends.

Santa Lucía a Mejor Cortometraje Experimental: Preguntas frecuentes - Sofía Salinas Barrera (COLOMBIA).

Santa Lucía a Mejor Montaje: Laura María Rodríguez por Pudor ante el asalto de los ojos furtivos.

Santa Lucía a Mejor Diseño Sonoro: Duban Pinzon por La habitación del macho cabrio.

Santa Lucía a Mejor Música: Mauricio Prieto por Tuktu, Padre Maíz.

Santa Lucía a Mejor Afiche: George Gallardo Kattah por Spare me (The plot in you).

Santa Lucía a Mejor Actor Protagónico: Henry Garzón por Malas posturas.