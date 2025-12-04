Por séptimo año consecutivo, Proimágenes Colombia (con recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, FDC), presentó los títulos seleccionados para integrar el catálogo Refresh Vol. 7. La selección reúne cortos animados, híbridos y de ficción, con una diversidad de temáticas que incluyen ciencia ficción, drama, histórico y más. Los realizadores también reflejan la pluralidad del país al retratar historias desde Bogotá, Medellín, Cali y Tunja.

El catálogo Refresh - The newest Colombian short films fortalece la estrategia de circulación internacional de estos contenidos, promoviendo su presencia en festivales de todo el mundo.

Refresh Vol. 7: siete cortos colombianos listos para su recorrido internacional | Foto: Proimágenes

A partir de 2026, los proyectos seleccionados construirán, junto al equipo de Promoción Internacional de Proimágenes, una estrategia para la búsqueda de un estreno mundial y el diseño de una ruta de festivales nacionales e internacionales.

Igualmente, harán parte de Clermont-Ferrand, el festival de cortometrajes más importante del mundo, donde tendrán una proyección ante agentes de industria en un espacio organizado por el equipo.

Este nuevo volumen reúne cortos animados, híbridos y de ficción, con una diversidad de temáticas que incluyen ciencia ficción, drama, histórico y más. | Foto: Proimágenes

Selección Colombia... selección Cortombia

Futuros luminosos

Dir. Ismael García Ramírez; Prod. Juliana Zuluaga Montoya; Género: Ficción / Drama; Medellín.

'Futuros luminosos'. | Foto: Proimágenes Colombia

Cascabel

Dir. Alan Stevenson Velilla; Prod. Camila Jaimes; Género: Ficción / Suspenso; Bogotá.

'Cascabel'. | Foto: Proimágenes Colombia

El futuro ya pasó

Dir. Mónica Juanita Hernández Duquino; Prod. Iván David Gaona; Género: Ficción / Ciencia ficción; Tunja.

'El futuro ya pasó'. | Foto: Proimágenes Colombia

Emechiche, El renacer de los cabeciblancos

Dir. Juan Camilo González; Prod. Juan Camilo González; Género: Animación / Drama; Bogotá.

'Emechiche, El renacer de los cabeciblancos'. | Foto: Proimágenes Colombia

Tuktu, padre maíz

Dir. Mauricio Prieto; Prod. Jhina Hernández Ospina - Mauricio Prieto; Género: Animación / Fantasía; Cali.

'Tuktu padre maíz'. | Foto: Proimágenes Colombia

Geografía espectral

Dir. Manuel Mateo Gómez; Prod. Anahí Farfán; Género: Hibrido / Histórico; Bogotá.

'Geografía espectral'. | Foto: Proimágenes Colombia

Tres mujeres y una ficción

Dir. Tomasa Congote Schönwald; Prod. Laura Nogal García; Género: Hibrido / Drama; Bogotá.

'Tres mujeres y una ficción'. | Foto: Proimágenes Colombia

El comité evaluador de Refresh Vol. 7 estuvo integrado por tres referentes del sector audiovisual: Nina Rodríguez, programadora con más de quince años de trayectoria en festivales internacionales e integrante del equipo del International Film Festival Rotterdam; Millán Vázquez, director de Agencia Freak y uno de los nombres más influyentes en la distribución de cortometrajes a nivel mundial; y Daniela Abad Lombana, destacada directora y productora colombiana, ganadora de premios en Cartagena, Lima, Málaga y Toulouse.

La experiencia combinada de los curadores garantizó una selección sólida, diversa y alineada con las tendencias del circuito global. Este comité hizo la selección de los 7 cortometrajes entre 126 cortos que se presentaron a la convocatoria.

“En esta edición encontramos algo especialmente valioso, los cortometrajes seleccionados presentan aproximaciones creativas que se alejan de las imágenes y narrativas tradicionalmente asociadas al cine colombiano, apostando por propuestas que exploran nuevos lenguajes y sensibilidades. Esto da cuenta de realizadores que buscan otros caminos y que, a la vez, se sintonizan con las tendencias que muchos festivales internacionales priorizan hoy en sus selecciones”, explicó Isabel Cuadros, Coordinadora de Promoción Internacional de Proimágenes Colombia.

Los realizadores también reflejan la pluralidad del país al retratar historias desde Bogotá, Medellín, Cali y Tunja... | Foto: Proimágenes

“Nuestro propósito es apoyar estas nuevas producciones del cine colombiano, diversas en sus miradas y renovadoras en sus formas de narrar, para llevar el formato corto a la conversación global y fortalecer su presencia e impacto en el circuito internacional”, concluye.

Con la publicación de esta nueva selección, Refresh reafirma su compromiso con impulsar la presencia del cortometraje colombiano en el circuito internacional, ofreciendo acompañamiento estratégico y proyección en escenarios clave.