Hasta el 24 de mayo se celebra la edición 79 del Festival de Cannes, el evento cinematográfico más importante del mundo, donde el Universo Bogoshorts, plataforma que impulsa el cortometraje latinoamericano y a sus nuevos talentos, ratifica su presencia destacada por segundo año consecutivo. ESto es posible gracias al acuerdo de colaboración con el Short Film Corner | Rendez-vous Industry, un aparte de Cinema de Demain, el espacio de Cannes dedicado a las nuevas voces del futuro del cine.

En este marco, el Universo Bogoshorts presentará dos colecciones de cortometrajes especialmente seleccionadas: una con los ganadores colombianos de su edición 23 y otra con una muestra de nuevos talentos latinoamericanos con proyección internacional.

Mi viche todo el día (2025), Juan Camilo Moreno. Foto: Cortesía Bogoshorts

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Como parte de este trabajo en conjunto con Cinema de Demain, Bogoshorts ha propuesto a la productora colombiana Melisa Zapata Montoya para el New Producers Room, donde es la única latinoamericana participante y dentro de los 10 productores del mundo que componen este espacio Bogoshorts escogerá uno para que participe en la décima edición del BFM - Bogoshorts Film Market en diciembre, fortaleciendo así el intercambio entre industrias del cortometraje del mundo.

Zapata es conocida por su filmografía como productora, destacándose como directora de Menguante (2017), productora y co guionista de Paloquemao (2020), ganadora de la Santa Lucía del Futuro de Bogoshorts - Proimágenes (2024) y como productora y co guionista del largometraje en desarrollo Pétalos de sangre (2027) dirigido por Jeferson Cardoza con quien Melisa ha generado una dupla creativa dentro de la casa productora La Banda Del Sur Films.

La productora Melisa Zapata Montoya no detiene su marcha y, en Cannes, cruza fronteras. Foto: Archivo particular A.P.I.

Además, el lunes 19 de mayo, el Universo Bogoshorts realizará un evento social en el stand de Colombia, con el apoyo de Proimágenes y la presencia de los cineastas latinoamericanos que hacen parte de las colecciones y de Jaime E. Manrique, fundador y director de Bogoshorts, con el objetivo de seguir consolidando su internacionalización y sus alianzas estratégicas.

Dos colecciones de Bogoshorts World Tour en Cannes

Ganadores colombianos y talentos latinoamericanos

Dentro de la amplia oferta del Festival de Cannes se destaca la sección Short Film Corner | Rendez-vous Industry, donde el Universo BOGOSHORTS estará presente con dos colecciones: Bogoshorts World Tour - Winners Colombia y Bogoshorts World Tour - Latin American Talents.

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Estas estarán disponibles en el espacio del SFC dentro del Marché Du Film y en Cinando para los acreditados de industria: programadores de festivales, productores, críticos y representantes institucionales, quienes podrán acercarse al cortometraje latinoamericano y conocer de primera mano el trabajo impulsado por Bogoshorts - Bogotá Short Film Festival.

Además, una delegación de 17 personas que hacen parte de estos cortos estarán presencialmente en el festival, donde harán parte de una agenda que incluye paneles, charlas con directores, masterclasses, keynotes, presentación de proyectos del New Producers Room, workshops y espacios de networking, entre otras actividades.

El programa Bogoshorts World Tour - Winners Colombia reúne los siguientes cortos:

Agachar el rostro (2025), dirigido por Camilo Medina Noy y coproducido por el mismo Medina Noy junto a Ana Paula Riaño, ganador de la Santa Lucía a Mejor Cortometraje de Ficción; Un aparato para detectar fantasmas (2025), dirigido por Mauricio Maldonado y producido por Jenny David, ganador a la Santa Lucía Mejor Dirección; Malas posturas (2025), dirigido por Juan Pablo Castro y producido por Iván Garzón Mayorga, ganador a la Santa Lucía a Mejor Actor Protagónico; Mi viche todo el día (2025), dirigido por Juan Camilo Moreno y producido por Leandro Hernández y Jhonan Cardona, ganador a la Santa Lucía a Mejor Corto Documental; y Luz de luna (2025), dirigido y producido por Claudia Alejandra Rivera Guarnizo, ganador a la Santa Lucía a Mejor Dirección de Fotografía.

Agachar el rostro (2025) Foto: Bogoshorts / A.P.I.

La colección BOGOSHORTS World Tour - Latin American Talents está compuesta por los siguientes cortos: Lodo (2026), dirigido por Joseph Specker Nys y producido por Piero Sabini Giannecchini, cortometraje uruguayo en stop motion estrenado mundialmente en Rotterdam; Cicatriz de fe (2026), dirigida por Araceli Montserrat Castañeda Chávez y producida por Verónica Abdo García, coproducción entre México y Cuba; Carne(2026), dirigido por Adolfo Margulis y producido por Gerardo Tagle, Mariana “Aux” Erdman y Cuauhtémoc Torres, corto mexicano estrenado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara; La ley de las acciones (2026), dirigido por Carlos Hernández Peñuela y producido por Vianney Herrera, cortometraje colombiano protagonizado por Andrés Parra; y Petra y el sol (2025), co dirigido por Stefania Malacchini y Malu Furche, producido por Yeniffer Fasciani, cortometraje chileno que pasó por Palms Springs Shorts Fest y Dok Leipzig.

Petra y el sol (2025), co dirigido por Stefania Malacchini y Malu Furch. Foto: cortesía Bogoshorts

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Esta colección de talentos latinoamericanos contó con el apoyo del Festival Cortos en Grande Santiago de Chile y del Festival del Nuevo Cine - Detour de Montevideo, Uruguay. La presencia de estas dos selecciones de cortometrajes en el Short Film Corner | Rendez-vous Industry se suma a las múltiples acciones de Bogoshorts World Tour, el programa de circulación internacional de cortometrajes colombianos y latinoamericanos que lidera el Universo Bogoshorts.

Voz del gestor

En este contexto, y como parte de esta apuesta por la proyección internacional del cortometraje, la cabeza y gestor de Bogoshorts, Jaime E. Manrique, dice: “Que el talento del cortometraje colombiano y latinoamericano tenga una presencia más sólida y mayores oportunidades de proyección y conexión internacional es una de las misiones de Bogoshorts. Este propósito se hace posible y se fortalece por segundo año consecutivo con la participación de una joven productora en el New Producers Room. Seguimos construyendo lazos para que la fuerza del cortometraje de este continente continúe expandiéndose en el mundo”.