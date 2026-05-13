La película que está superando récords: va en 577 millones de dólares en taquilla mundial y aún está en cartelera

“Las leyendas nunca mueren” es una oración que cobra fuerza cuando se habla de Michael Jackson, uno de los artistas más influyentes y recordados de la historia de la música.

A más de 16 años de su fallecimiento, el llamado rey del pop volvió a convertirse en tendencia a nivel mundial gracias al lanzamiento de su esperada película biográfica, una producción que ha despertado nostalgia y expectativa entre millones de fanáticos.

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La cinta, protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson, quien ha sorprendido por su notable parecido físico y artístico con el intérprete de éxitos como Billie Jean, Thriller y Smooth Criminal, rompió un récord histórico y superó los 500 millones de dólares en taquilla mundial.

Aunque la propuesta de la cinta ha generado opiniones divididas, su éxito en las salas de cine es indiscutible; así lo confirman diferentes medios especializados en la industria cinematográfica como Espinof.

Por ahora, la producción se posiciona como la cuarta película más taquillera de 2026. No obstante, las proyecciones apuntan a que podría escalar varios puestos en el ranking, teniendo en cuenta que aún continúa en cartelera y que muchos espectadores han vuelto a las salas de cine para disfrutarla más de una vez.

En un principio, la compañía de entretenimiento Lionsgate había proyectado que la película biográfica de Michael Jackson alcanzaría los 570 millones de dólares al cierre del fin de semana del 9 y 10 de mayo.

Sin embargo, la producción logró superar esa expectativa y ya acumula cerca de 577 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Con estas cifras, la cinta se consolida como uno de los mayores éxitos cinematográficos del año y queda a tan solo 79 millones de dólares de escalar dos posiciones más dentro del ranking de las películas más taquilleras de 2026.

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Para esta temporada, el escalafón de las películas más taquilleras de 2026 lo lidera Proyecto Salvación con 655,8 millones de dólares, una cifra que podría aumentar teniendo en cuenta que la producción también se encuentra disponible todavía en las salas de cine.

No obstante, las fuentes especializadas admiten que su ritmo de ingresos ya es inferior al de Michael.

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Otra gran contrincante es Pegasus 3, una cinta que recaudó en salas de su país de origen un total de 649,89 millones de dólares.

El diablo viste a la moda 2 es otra producción que pisa fuerte en la taquilla, estrenada en Colombia el pasado 30 de abril. La cinta ya acumula 433 millones de dólares en recaudo y se ha convertido en uno de los temas más comentados tanto por el público como por la crítica especializada.