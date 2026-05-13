‘Largo Viaje hacia la Noche’: una familia disfuncional al desnudo, en montaje inédito en Colombia

“Más allá del puerto, donde el camino bordea la playa, perdí la sensación de estar en tierra. La niebla y el mar parecían ser parte de ellas mismas . Era como caminar por el fondo del mar. Como si me hubiese ahogado hace mucha tiempo. Como si fuese un fantasma perteneciente a la niebla, y la niebla un fantasma del mar, Me sentía condenadamente tranquilo al no ser más que un fantasma dentro de otro fantasma”, dice el personaje de Edmund, en Largo Viaje hacia la Noche, obra que llega a Colombia por primera vez. Basada en la obra del dramaturgo norteamericano Eugene O’Neill, esta dramaturgia pone en escena los profundos conflictos internos de una familia disfuncional.

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Considerado una de las grandes obras maestras del siglo XX, este drama penetra en los conflictos de la familia Tyrone con agudeza y maestría, y aspira a que los espectadores también emprendan “un largo viaje hacia el interior de nosotros mismos y descubramos que lo verdaderamente perturbador de los conflictos de la obra son comunes, en esencia, a los de cualquier familia, empezando por la propia”.

Laura García, Hernán Méndez, Tiberio cruz, Gabriel Ayala y Yuly Pérez conforman el reparto de 'Largo Viaje hacia la Noche', adaptación de Juan Fischer de la obra de Eugene O’Neill. Foto: Sebastián Buitrago

El montaje es dirigido por Juan Fischer, director de la compañía teatral Espacio Privado, con actores entrenados en el método de Lee Strasberg, que propicia una profunda comunicación emocional entre los actores y la audiencia. Por eso no resulta exagerado decir que, en estas funciones, actores y espectadores emprenden juntos un largo viaje hacia la noche.

Pie de foto: La obra invita a reflexionar acerca de nuestros propios conflictos y emprender un proceso de transformación hacia el bienestar personal, familiar y colectivo.

Al frente de la dirección, Juan Fischer, quien está al frente de la compañía teatral Espacio Privado, cuya misión es la formación de actores y directores y la producción y comercialización de obras artísticas de alto valor cultural para todas las audiencias, a través de distintas plataformas de distribución.

"Es una obra muy bella, muy difícil. Es la primera vez que una obra de esta envergadura e importancia, sobre todo por su dramaturgo, se presenta en escenarios colombianos", dice Laura García. Foto: Sebastián Buitrago

Al respecto, la experimentada actriz Laura García dijo a esta revista: “Es una obra muy bella, muy difícil. Es la primera vez que se hace en Colombia y no es frecuente que una obra de esa envergadura y de esa importancia, sobre todo por su dramaturgo, se presente en escenarios colombianos. Es más, muchos directores y muchos actores y actrices eluden esa obra por su complejidad y y en el universo teatral colombiano, que de alguna manera tiene una tendencia hacia las la comedia, hacia las obras ligeras, pues creo que es importante resaltar este esfuerzo que estamos haciendo. No es un esfuerzo negativo, al contrario, es un gran reto, es maravilloso interpretar los grandes autores y los grandes personajes”.

El montaje es dirigido por Juan Fischer, director de la compañía teatral Espacio Privado, con actores entrenados en el método de Lee Strasberg. Foto: Sebastián Buitrago

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Dentro de esta línea de formación actoral, de directores y del público, el proyecto Largo Viaje hacia la Noche, hace parte del proyecto creativo, pedagógico e innovador orientado a cultivar la sociedad a través del arte. Considerada como la obra cumbre del teatro Americano y reconocida internacionalmente, esta magistral obra nunca había sido montada en Colombia.

*Funciones de jueves, viernes y sábado, desde el 14 de mayo al 6 de junio de 2026, en el Teatro Casa Blanca, calle 31a#16-11 de Bogotá. Boletería en el teléfono 3176579698.