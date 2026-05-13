Anuncio de Gianni Infantino y FIFA por el Mundial 2026: se supo todo a un mes de empezar

“Estamos listos”, aseguró el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, en un vídeo publicado este miércoles por la FIFA, a menos de un mes del arranque del Mundial de Norteamérica 2026 (11 de junio - 19 de julio).

“Los preparativos van muy bien, la expectación va en aumento. Llevamos varios años esperando ese saque inicial (el 11 de junio en el Estadio Azteca, de Ciudad de México) que llegará pronto, y ya es hora de que esto empiece. Estamos listos para abrir nuestras puertas y recibir al mundo”, señaló el dirgente italo-suizo.

“Más de seis millones de aficionados en los estadios, decenas de millones alrededor de las 16 ciudades sede, en tres países magníficos, y 6.000 millones de personas desde sus casas verán los partidos. Prepárense, nosotros lo estamos”, continuó.

“Lo que queremos es unir al mundo, nuestro mundo lo necesita”, afirmó también.

“Estamos trabajando en la ceremonia de apertura, en la que celebraremos el fútbol pero también la música. Contamos con artistas excepcionales que actuarán en México, Canadá y Estados Unidos para que el fútbol y la música unan al mundo”, añadió.

Otra señal para no perderse el Mundial 2026: hinchas de Colombia podrán ver los 104 partidos

Anuncio oficial de la Selección Colombia: Néstor Lorenzo rompe el silencio sobre la prelista

Por primera vez en la historia de esta competición, la Copa del Mundo comenzará con tres ceremonias de apertura previas a los primeros partidos de las tres naciones organizadoras: México, Estados Unidos y Canadá.

A un mes del saque inicial, este torneo fuera de lo común conoce ya su ración de polémicas: desde el rompecabezas diplomático en torno a la participación de Irán tras la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, hasta la política antiinmigración de Donald Trump, pasando por los precios considerados exorbitantes de las entradas para los partidos y las temperaturas extremas que se esperan.

Nuevas reglas del Mundial 2026

El Mundial de Norteamérica (del 11 de junio al 19 de julio) servirá para poner en práctica nuevas reglas de juego para evitar pérdidas de tiempo y se aplicará por primera vez la llamada “ley Vinícius”, que castigará a los futbolistas que se tapen la boca al conversar con rivales y árbitros.

A finales de febrero, la IFAB, el organismo encargado de dictar las leyes de juego del fútbol, anunció que a partir de la cita mundialista se sancionará a un jugador que retrase “deliberadamente” un saque de banda (se concederá el balón al rival) o un saque de puerta (se dará un córner al rival).

Taparse la boca para decirle algo al rival como lo hizo Gianluca Prestianni a Vinícius ya no será permitido desde el Mundial 2026. Foto: AFP

Concretamente, si el árbitro considera que un jugador trata de perder tiempo en alguna de esas situaciones, iniciará “una cuenta atrás visual de cinco segundos” al término de la cual se aplicará la sanción.

Esta regla ya se aplica actualmente cuando un portero retiene el balón con las manos durante demasiado tiempo.

*Con información de AFP.