Mundial de Fútbol 2026: estadio ‘más caro’ del mundo, ubicado en EE. UU., entra en fase final de preparación. Acá los detalles

El SoFi Stadium de Los Ángeles, el recinto deportivo más caro del planeta, entró en la última fase de preparativos para el Mundial de fútbol con la retirada de centenares de asientos y la instalación de un césped cultivado a casi 2.000 kilómetros de distancia.

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Esta cancha, de más de 5.000 millones de dólares de presupuesto, tuvo que enterrar la hierba sintética con la que juegan los equipos Rams y Chargers en la liga de football americano (NFL) bajo una capa de arena y material de piso.

La retirada de toda la cartelería de patrocinadores es otra de las tareas en la carrera contrarreloj hacia el debut mundialista de Estados Unidos el 12 de junio contra Paraguay.

“Nada de dormir. ¡Dormiremos después!”, bromeó Otto Benedict, vicepresidente de operaciones del estadio, el martes en un evento previo a la entrega de la instalación a la FIFA.

Esto se adelanta a menos de un mes de que el balón empiece a rodar. Foto: AFP

Debido a que los campos de la NFL son más estrechos, de cada esquina del SoFi fue retirado un centenar de asientos con el fin de que todo encaje con las normas de la FIFA.

La FIFA inicialmente quería tener campos con dimensiones de hasta 80 metros de ancho, pero se dio cuenta de que ninguno de los 11 estadios de la NFL que se utilizarán como sedes podía alcanzar esa distancia, detalló Benedict.

“Creo que hicieron una gran colaboración con nosotros y con todos los demás estadios de la NFL para decir: ‘¿hasta dónde podemos llegar?’”, explicó.

El SoFi Stadium, inaugurado en 2020, ya tenía algunos asientos “desmontables” que podían retirarse “como piezas de LEGO”, pero se decidió arrancar también dos filas adicionales de butacas permanentes en dos de las esquinas para generar más espacio.

La parte positiva es que los aficionados que hayan comprado entradas en esas zonas estarán prácticamente encima de la acción, dijo Benedict a la AFP.

El evento se celebrará en territorio de Canadá, Estados Unidos y México. Foto: Colprensa

“Querían tener al menos tres metros, y lo hemos aumentado a cinco metros... ¡Cualquiera que se siente en la esquina va a tener un asiento increíble!”, aseguró.

“Una tarea monumental”

En simultáneo a esos trabajos, el césped mundialista estaba en ruta desde el estado de Washington (noroeste) a bordo de varios camiones refrigerados, cuyos conductores se turnaban para no efectuar ninguna parada.

La intención es que el césped pase “la menor cantidad de tiempo posible en el camión rumbo hacia aquí”, dijo Benedict.

Aunque comenzar la instalación apenas un mes antes del primer saque inicial pueda parecer apresurado, Benedict recuerda la prueba con superficie híbrida, de hierba natural y fibras sintéticas, que se realizó en la Liga de Naciones de la Concacaf del año pasado en el SoFi Stadium.

“El año pasado construimos exactamente este campo con este mismo sistema e hicimos una prueba para ver cómo funcionaría”, relató. “Estos 30 días nos están dando el tiempo justo para instalar el césped, hacer que arraigue y permitir que la FIFA se haga cargo del estadio”.

Con su cubierta transparente, el estadio tiene la ventaja de ofrecer condiciones similares a las de un invernadero que pueden ayudar a que el césped crezca en un estado saludable.

La instalación tomará dos días, tras lo cual el césped se beneficiará de un sistema de riego recién instalado y de luces de crecimiento.

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Los responsables también retiraban todos los carteles de patrocinadores del SoFi, desde la propia pancarta del estadio hasta bares, vestíbulos y restaurantes, ya que será rebautizado para el Mundial como Estadio Los Ángeles.

“Es una tarea bastante monumental”, remarca Benedict. “Cada pequeño lugar donde miras, de repente ves un nombre nuevo o algo que tiene que ser tapado”.

*Con información de AFP.