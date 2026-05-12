La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) puso en marcha un operativo masivo de controles en autobuses con el objetivo de reducir la evasión de tarifas.

Las inspecciones incluyen verificaciones digitales de pago y multas que pueden alcanzar los 150 dólares para pasajeros reincidentes.

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Así funcionan los nuevos controles y multas de la MTA en autobuses de Nueva York

La autoridad de transporte explicó que los equipos de inspección, conocidos como “EAGLE Teams”, ya están realizando controles en rutas locales y de Select Bus Service.

Disponen de dispositivos portátiles capaces de confirmar si un pasajero pagó correctamente su viaje con tarjeta, teléfono o tarjeta OMNY.

La iniciativa ha sido comparada por directivos de la MTA con el modelo de fiscalización usado en varias ciudades europeas.

De acuerdo con cifras oficiales de la MTA, cerca del 50 % de los usuarios de autobuses no estaba pagando el pasaje en algunos servicios, especialmente después de la pandemia.

La agencia aseguró que solo en 2022 las pérdidas por evasión en buses superaron los 315 millones de dólares, motivo por el cual decidió ampliar la vigilancia y endurecer las verificaciones de pago.

La MTA comenzó operativos masivos en autobuses de Nueva York para verificar el pago del pasaje y aplicar nuevas sanciones a evasores. Foto: Getty Images

Estas son las nuevas multas por evasión de pasaje en Nueva York

Las sanciones también cambiaron desde enero de 2025 tras una modificación en la legislación estatal relacionada con evasión de tarifas.

Según documentos oficiales de la MTA, la primera infracción ahora puede terminar únicamente en una advertencia sin multa.

Sin embargo, una segunda infracción implica una sanción de 100 dólares, mientras que desde la tercera violación la multa puede subir hasta 150 dólares o derivar en procesos adicionales.

La MTA también informó que los usuarios inscritos en programas de asistencia como Fair Fares NYC pueden acceder a reducciones en las sanciones y créditos para viajes.

Esto, siempre y cuando regularicen la situación dentro de los tiempos establecidos por la autoridad de transporte.

En paralelo al aumento de controles dentro de los autobuses, la ciudad continúa expandiendo otros sistemas automáticos de fiscalización relacionados con el transporte público.

Entre ellos están las cámaras instaladas en carriles exclusivos para buses, capaces de detectar vehículos estacionados ilegalmente o invadiendo zonas restringidas.

En esos casos, las multas comienzan en 50 dólares y pueden aumentar progresivamente para reincidentes.

La estrategia ha generado reacciones divididas entre usuarios y comunidades digitales.

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Mientras algunos pasajeros consideran que las medidas ayudarán a mejorar el servicio y reducir pérdidas económicas, otros creen que el sistema podría afectar especialmente a personas de bajos ingresos y generar mayores tensiones dentro del transporte público.

En foros y redes sociales, varios usuarios han debatido sobre la efectividad de los controles y el impacto del nuevo modelo de inspecciones aleatorias.