¿Monumento o parque acuático? La polémica pintura de Donald Trump que desató una demanda federal

Una organización sin ánimo de lucro dedicada a “promover la gestión informada” de los paisajes históricos en Estados Unidos le solicitó el lunes 11 de mayo a un juez federal que detenga la pintura azul que la administración de Donald Trump está aplicando en el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln.

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La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Washington por la Fundación del Paisaje Cultural, que argumenta que el proyecto viola leyes federales que obligan al Departamento del Interior a notificar públicamente los planes y consultar a otras agencias federales antes de iniciar las obras.

La organización también sostiene que el proyecto incumple otra normativa federal, que exige realizar una evaluación del impacto ambiental antes de aplicar la nueva capa de pintura.

La demanda representa el más reciente desafío judicial contra los intentos de Trump de remodelar instituciones y espacios históricos en la capital estadounidense.

Otros grupos también han acudido a tribunales federales para intentar frenar proyectos como un nuevo y enorme salón de baile en la Casa Blanca, la construcción de un arco similar al Arco del Triunfo de París y la pintura de un edificio federal de oficinas contiguo a la residencia presidencial.

La cuenca del estanque ha sido durante mucho tiempo gris. Foto: Getty Images

“El incumplimiento de la ley por parte de los demandados antes de causar un daño permanente al National Mall está provocando un perjuicio grave e irreparable a los demandantes y al público en general”, señalaron los abogados de la organización en documentos judiciales.

“Sin una intervención judicial inmediata, los demandados desfigurarán un emblemático monumento estadounidense, en flagrante violación de los procedimientos establecidos por el Congreso”, agregaron.

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El presidente y director ejecutivo de la fundación, Charles A. Birnbaum, afirmó que el diseño del Estanque Reflectante “es fundamental para la solemne y sagrada conexión visual y espacial entre el Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln”.

“Una cuenca de tonalidad azulada es más apropiada para un complejo turístico o un parque temático”, sostuvo.

Este es uno de los tantos proyectos de remodelación que ha presentado Donald Trump. Foto: Anadolu via Getty Images

El proyecto de pintura ha sido una prioridad para Trump, quien la semana pasada recorrió el estanque reflectante vacío para inspeccionar las obras. Durante la visita elogió la nueva capa azul, asegurando que tenía el color “de la bandera estadounidense”.

“Es mucho más bonito ahora que cuando era nuevo, porque nunca tuvo el color que la gente quería, pero ahora va a tener un color estupendo, así que va a quedar bien”, declaró Trump la semana pasada.

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Aunque el presidente aseguró inicialmente que la renovación costaría 1,8 millones de dólares, registros federales muestran que el precio supera más de siete veces esa cifra. La empresa Atlantic Industrial Coatings, con sede en Virginia, recibió un contrato sin licitación por US$ 13,1 millones para ejecutar el proyecto.

El Departamento del Interior justificó el costo por el ajustado calendario para completar la renovación antes de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos.