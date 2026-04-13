Pintura Mágica: Donald Trump causa polémica por modificación en oficinas de la Casa Blanca con un inusual método

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado en privado que quiere pintar un elemento decorativo de un edificio federal de oficinas, ubicado junto a la Casa Blanca, con “pintura mágica con silicato”, según informó el medio estadounidense CNN.

No obstante, antes de la votación clave para aprobar los cambios exteriores en la fachada del edificio, un panel de expertos advirtió que la llamada pintura mágica podría no ser la más apropiada para estructuras de granito como las del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.

Trump ha dedicado gran parte de su segundo mandato a remodelar la Casa Blanca y Washington de acuerdo con su gusto estético.

En este sentido, el mandatario propone pintar el elemento decorativo del edificio de un blanco brillante, mientras que, tradicionalmente, los edificios gubernamentales utilizan pinturas que les dan un acabado opaco o mate.

Donald Trump, presidente de Esatdos Unidos. Foto: AFP

Por ahora, la Comisión de Bellas Artes, encargada de supervisar los cambios en edificios federales y conformada en su mayoría por aliados de Trump, revisará por primera vez la solicitud del mandatario este jueves.

Según la información presentada ante la comisión, se contemplan dos posibles opciones: la primera plantea pintar toda la estructura de blanco, mientras que la segunda propone intervenir el edificio, excepto el sótano y el subsótano, dejando expuesto el granito original con el que fue construido.

Trump amenaza a China con aranceles del 50% si descubre que envía material militar a Irán

En los documentos enviados a la comisión antes de la reunión del jueves, la Casa Blanca señaló que la estructura existente “ha sido en gran medida descuidada desde su construcción a finales del siglo XIX”, y explicó que presenta manchas en el granito, así como abrasiones y grietas, producto de “años de mantenimiento exterior deficiente o inexistente y desatención general”.

Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por todos los sectores. Dos grupos de preservación histórica advirtieron que avanzar con el proyecto podría ser ilegal debido al tipo de pintura planteado, además de que esta no sería adecuada para la superficie del edificio.

La Casa Blanca fue inaugurada el 1 de noviembre de 1800. Foto: Getty Images

Trump ha afirmado en privado que la “pintura mágica” “fortalecería la piedra, impediría la entrada de agua, evitaría manchas, sería fácil de aplicar y rara vez requeriría ser repintada”, según CNN.

No obstante, desde que se dio a conocer la propuesta en noviembre, la DC Preservation League y Cultural Heritage Partners presentaron una demanda ante un tribunal federal del Distrito de Columbia para impedir que Trump y funcionarios federales realicen cambios en el edificio sin pasar por un proceso de revisión estándar.

Cabe recordar que, recientemente, la propuesta del mandatario de construir un salón de baile en la Casa Blanca se detuvo por una decisión judicial. Además, el juez aseguró que Trump actúa como “administrador” de la Casa Blanca, pero “¡no es, sin embargo, el propietario!”.