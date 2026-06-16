Alemania toma radical decisión: rescata búnkeres y refugios para toda la población

Con capacidad para albergar a menos del 1 % de su población en refugios públicos, Alemania se prepara para modernizar su sistema de protección civil ante un escenario de seguridad cada vez más incierto en Europa.

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El Gobierno aprobó un programa de inversiones de hasta 10.000 millones de euros destinado a mejorar la respuesta del país frente a posibles conflictos, ataques a infraestructuras críticas y otras emergencias de gran escala.

La iniciativa representa uno de los cambios más importantes en materia de protección civil desde el final de la Guerra Fría. Las autoridades consideran que la invasión rusa de Ucrania transformó la percepción de riesgo en el continente y obligó a replantear la preparación tanto de las fuerzas armadas como de la población civil.

Actualmente, Alemania cuenta con 579 refugios públicos con capacidad para unas 478.000 personas. La cifra resulta reducida para una población superior a los 84 millones de habitantes y, además, una parte de esas instalaciones ya no se encuentra en condiciones operativas.

El plan contempla la compra de 1.000 vehículos especializados y 110.000 camas de campaña para emergencias. Foto: Getty Images

Ante este panorama, Berlín descartó una estrategia basada en la construcción masiva de nuevos búnkeres y optó por un modelo centrado en la rapidez de respuesta y la adaptación de infraestructuras ya existentes.

El plan contempla la identificación de espacios que puedan funcionar como refugios temporales durante una emergencia. Entre ellos figuran estaciones de metro, túneles, garajes subterráneos y sótanos de edificios públicos. Para ello, el Gobierno elaborará un mapa nacional que permita localizar estos puntos y facilitar su acceso en situaciones de crisis.

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Según explicó el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, las amenazas actuales exigen abandonar muchos de los esquemas heredados de la Guerra Fría. Los tiempos de reacción frente a ataques con misiles, drones o actos de sabotaje son considerablemente menores que hace varias décadas.

Por esa razón, una de las prioridades será el desarrollo de sistemas digitales capaces de informar en tiempo real a los ciudadanos cuál es el refugio más cercano y qué medidas deben adoptar durante una emergencia.

Las autoridades buscan integrar estaciones de metro, túneles y garajes subterráneos a una futura red nacional de refugios temporales. Foto: Getty Images

La estrategia forma parte del denominado Pacto para la Protección Civil, que incluye la creación de un mando nacional de defensa civil coordinado con la Bundeswehr, la compra de 1.000 vehículos especializados para emergencias y la adquisición de 110.000 camas de campaña.

El programa también prevé reforzar la Agencia Federal de Ayuda Técnica y Protección Civil (THW), desarrollar nuevos sistemas de alerta masiva para teléfonos móviles e instalar capacidad médica de emergencia en 50 puntos del país.

Las autoridades alemanas sostienen que el objetivo ya no es garantizar una plaza en un refugio para cada habitante, sino construir una red flexible y capaz de responder rápidamente ante distintos escenarios, desde conflictos militares hasta ciberataques, campañas de desinformación o emergencias que afecten servicios esenciales.

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