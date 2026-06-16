Irán anuncia el fin de la guerra con Estados Unidos y el acuerdo de paz se firmaría esta semana

El Gobierno de Irán anunció que la guerra con Estados Unidos e Israel finalizó “oficialmente” este lunes, una vez finalizado el acuerdo con Washington, antes de insistir en que cualquier ataque israelí y el mantenimiento de sus tropas en territorio de Líbano suponen una violación del memorando de entendimiento.

“La guerra terminó oficialmente ayer por la mañana (en referencia al lunes) en todos los frentes”, dijo el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB, dado a conocer por Europa Press. “Todo ataque israelí contra Líbano es una violación de estos entendimientos”, señaló.

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De igual manera, la ceremonia de firma del protocolo de acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán tendrá lugar el viernes en Suiza, en un hotel de lujo de la montaña Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, indicó este martes a la AFP la cancillería helvética.

La “firma está prevista el viernes 19 de junio en Bürgenstock”, dijo a la AFP el ministerio de Exteriores, que precisó que el lugar “fue propuesto por los mediadores pakistaníes y cataríes, así como por Estados Unidos e Irán”.

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“Desde nuestro punto de vista, las dos partes en este compromiso son Estados Unidos e Israel, por una parte, e Irán y Hezbolá, por la otra”, argumentó. “El fin de la guerra en Líbano es una parte inseparable (del acuerdo)”, sostuvo, al tiempo que ha reiterado que “la guerra no termina sin que Israel se retire de los territorios libaneses que ha ocupado”, según la agencia de noticias Mehr.

Araqchi hizo hincapié en que “la guerra debe terminar en todos los frentes, incluido Líbano”. “Debido a la conexión entre la guerra en Líbano y la guerra con Irán, y a la interdependencia entre ambos frentes, desde el primer día Irán consideró el fin de la guerra en Líbano como un requisito previo para el fin de la guerra con Irán”, sostuvo.

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Asimismo, confirmó que el viernes “habrá una nueva ronda de negociaciones” con Estados Unidos en la ciudad suiza de Ginebra con el objetivo de “lograr un acuerdo final”. “Tras tres meses de negociaciones, pudimos finalizar la primera fase (de las conversaciones)”, puntualizó Araqchi.

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“Debido a las dificultades para llegar a un entendimiento y a la agresión de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán, decidimos dividir las negociaciones en dos fases”, explicó, antes de especificar que “en la primera fase se abordó el fin de la guerra, el estrecho de Ormuz y la liberación de los fondos iraníes congelados, así como la reconstrucción”.

“Posteriormente, las negociaciones continuarán durante 60 días hasta alcanzar un acuerdo final, en el que se tratará el tema nuclear y el levantamiento de las sanciones”, argumentó el jefe de la diplomacia iraní, quien ha dado además las gracias a Pakistán y Qatar por su papel de mediación en el proceso de conversaciones con Estados Unidos, que arrancó tras el alto el fuego pactado el 8 de abril.

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En esta línea, el viceministro de Exteriores iraní, Mayid Tajt-Ravanchi, reiteró que “la guerra ha terminado y no debe haber guerra en ningún frente”, antes de adelantar que está previsto que el memorando se firme el viernes en Suiza, si bien por ahora no se ha anunciado dónde tendrá lugar el acto.

Con información de AFP.