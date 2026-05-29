“Termómetro del miedo de las élites”: extraña web de vigilancia para detectar el fin del mundo

Un programador de Los Ángeles creó una plataforma capaz de rastrear miles de jets privados bajo una idea tan inquietante como simple: si ocurre una catástrofe global, los millonarios probablemente serán los primeros en enterarse y huirán en sus aviones.

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El proyecto fue desarrollado por Kyle McDonald, artista y programador estadounidense, quien bautizó la herramienta como Sistema de Alerta Temprana del Apocalipsis.

“Si fuera a ocurrir una catástrofe global de verdad, sus amigos probablemente se enterarían primero”, escribió McDonald en un ensayo para Business Insider.

Así funciona el rastreador de jets privados

Según reporta Vice, el sistema analiza señales ADS-B, utilizadas por las aeronaves para transmitir información en tiempo real sobre su posición y altitud.

La plataforma monitorea cerca de 11.000 jets privados y compara la cantidad de vuelos activos con patrones históricos normales. Después genera una escala de alerta del 1 al 5, donde el nivel más alto indica una actividad aérea inusualmente elevada.

Si los vuelos privados aumentan de forma repentina, el sistema puede enviar alertas automáticas por Telegram, correo electrónico o mensajes de texto.

Una amenaza de Donald Trump inspiró el proyecto

McDonald explicó que la idea surgió tras leer una amenaza del presidente Donald Trump contra Irán, en la que advertía que una “civilización entera” podría desaparecer si no se alcanzaba un alto el fuego.

El creador de la plataforma aseguró que el mayor pico de vuelos coincidió con un ataque iraní del 6 de abril. Foto: Getty Images

Al revisar los datos históricos, el programador encontró que el mayor pico de actividad ocurrió el 6 de abril, coincidiendo con una ofensiva iraní contra objetivos estadounidenses e israelíes.

“Eso me perturbó”, escribió en Business Insider. “Recuerdo haber pensado: ‘Dios mío, es real’”.

El miedo de las élites y la desigualdad

La propuesta de McDonald también ha despertado interés por lo que revela sobre el comportamiento de los ultrarricos frente a escenarios de crisis.

Según recoge The Washington Post, el escritor Douglas Rushkoff ha estudiado durante años cómo numerosos multimillonarios se preparan para posibles colapsos sociales mediante la construcción de búnkeres y refugios autosuficientes.

En su libro Survival of the Richest (2022), Rushkoff analiza precisamente esa obsesión por sobrevivir a escenarios extremos. Desde esa perspectiva, el rastreador de McDonald funcionaría más como un “termómetro del miedo de las élites” que como un verdadero detector del apocalipsis.

Las señales ADS-B permiten rastrear aeronaves privadas ante posibles escenarios de crisis. Foto: Siegra Asmoel/imageBROKER/picture alliance

El trasfondo de esa discusión también apunta a la desigualdad económica. Datos de la Reserva Federal citados por The Washington Post indican que el 1 % más rico de Estados Unidos concentra el 31,9 % de toda la riqueza nacional, mientras que la mitad más pobre posee apenas el 2,5 %.

Pese a ello, McDonald insiste en abordar el proyecto con humor y no desde el catastrofismo.

“Espero que lo vean y perciban el humor de nuestra situación –que estamos atrapados en una batalla entre los ultraricos y la clase trabajadora”, afirmó a The Washington Post. “Y que recuerden que todavía hay cosas que podemos hacer. No estamos completamente abatidos y sin esperanza”.

Y si algún día la plataforma llegara a activar una alerta verdaderamente preocupante, el programador asegura tener preparado un plan de emergencia, aunque sea medio en serio y medio en broma.

Según relató, alguna vez le dijo a un multimillonario conocido: “Me quedo contigo”.

*Con información de DW.