‘Call of Duty’ sufrirá un importante cambio: desde esta fecha dejará de estar disponible en dos consolas

Activision dejará de ofrecer soporte para Call of Duty: Warzone en las consolas PS4 y Xbox One a finales de este año, una decisión que obligará a los jugadores a migrar a PS5 o Xbox Series X/S para continuar disfrutando del popular ‘shooter’ multijugador. El cambio llega en un contexto marcado por el aumento en los precios de las consolas de nueva generación.

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La compañía actualizó su página de soporte tras anunciar el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 4, previsto para el próximo otoño en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. -

El primer cambio se producirá el 4 de junio, fecha en la que Call of Duty: Warzone será retirado de las tiendas digitales de PS4 y Xbox One, por lo que dejará de estar disponible para nuevas descargas. Posteriormente, el 25 de junio, también desaparecerá de la tienda interna de ambas plataformas.

El cierre definitivo llegará a finales de año, coincidiendo con el lanzamiento de la nueva temporada de Modern Warfare 4. A partir de ese momento, el juego dejará de funcionar por completo en PS4 y Xbox One.

El cambio coincide con recientes aumentos de precio en PS5 y Xbox Series X/S. Foto: Future Publishing via Getty Imag

No obstante, los usuarios que ya tengan el título en su biblioteca podrán seguir instalándolo y jugando hasta el final de la sexta temporada, siempre y cuando no lo eliminen de su consola.

Con esta decisión, Activision impulsa de manera definitiva el salto hacia la nueva generación de consolas. Sin embargo, el cambio se da justo cuando tanto Microsoft como Sony han aplicado importantes aumentos de precio a sus dispositivos.

El 4 de junio el juego será retirado de las tiendas digitales de PS4 y Xbox One. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Microsoft incrementó el año pasado el valor de las Xbox Series en Estados Unidos debido al impacto de los nuevos aranceles sobre componentes tecnológicos y chips. La Xbox Series S subió 20 dólares, mientras que la Xbox Series X aumentó entre 50 y 70 dólares, dependiendo de la versión.

*Con información de Europa Press.