Call of Duty: Black Ops 7 incorpora controles por voz y movimientos con nueva función de accesibilidad

Activision ha anunciado una nueva actualización para Call of Duty: Black Ops 7 que incorpora compatibilidad con Cephable, una plataforma de accesibilidad que permite a los jugadores ejecutar acciones mediante comandos de voz, movimientos de cabeza y botones de acción rápida.

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Esta integración busca ampliar el acceso al juego, especialmente para personas con movilidad reducida que dependen de métodos alternativos distintos a los mandos tradicionales, el teclado o el ratón, según explicó la compañía en su blog.

La empresa detalló que los inputs de Cephable funcionan de forma similar a los controles convencionales. Sin embargo, al requerir un procesamiento adicional y el uso de un servicio externo antes de llegar al juego, pueden presentar cierta latencia, por lo que no están pensados para entornos competitivos.

En concreto, los comandos se procesan localmente a través de las aplicaciones de Cephable y se traducen en acciones estándar dentro del juego. Por ejemplo, un jugador puede decir “Disparar” desde su móvil para ejecutar esa acción en la consola.

Activision anunció una actualización de Call of Duty. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Además, la plataforma permite el control mediante movimientos de cabeza y expresiones faciales captadas por la cámara del dispositivo, así como el uso de botones de acción rápida personalizables.

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Para acceder a estas funciones, los usuarios deben descargar la aplicación de Cephable en PC o en su dispositivo móvil y vincularla con su cuenta de Call of Duty. Una vez conectada, podrán configurar los controles según sus necesidades. Asimismo, Activision ha habilitado una sección de preguntas frecuentes para resolver posibles dudas durante el proceso.

Los comandos se procesan localmente en las aplicaciones de Cephable. Foto: Getty Images

Por ahora, esta función se encuentra en fase piloto y está disponible de forma gratuita y opcional en los modos Campaña, Zombis, Arcade y Campo de tiro en todas las plataformas.

*Con información de Europa Press