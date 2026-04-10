Hizca: el videojuego colombiano que busca proteger los páramos desde la pantalla

La industria de los videojuegos se ha consolidado como una de las más dinámicas a nivel global, impulsada por una producción constante de nuevos títulos. Esta tendencia se refleja en plataformas como Steam, donde cada año se lanzan cerca de 14.000 videojuegos.

En Colombia, el sector también ha cobrado un impulso significativo en los últimos años. De acuerdo con Informes de Expertos, firma especializada en investigación de mercado, la industria generó alrededor de 800 millones de dólares y proyecta superar los 2.000 millones en ingresos para 2035.

Dentro de este crecimiento, la animación se ha convertido en un componente clave. No solo aporta calidad visual, sino que permite construir experiencias inmersivas que conectan con los jugadores.

Este campo ha tenido un desarrollo notable en el país, en parte impulsado por cambios en el consumo tras la pandemia. Así lo explicó Lalita Guillén, directora de producción de Bombillo Amarillo, quien señaló que “la animación ha crecido de una manera impresionante”, durante el tercer Festival de Animación de Comfama.

El videojuego fue lanzado el 9 de junio de 2025. Foto: Proyecto Hizca

En este contexto han surgido propuestas locales con enfoques que trascienden el entretenimiento. Una de ellas es Hizca, un videojuego desarrollado en la Pontificia Universidad Javeriana en conjunto con egresados de diseño industrial.

El proyecto se enmarca en la línea de los llamados “videojuegos críticos”. Como explicó Sebastián González, uno de los desarrolladores del juego, se trata de propuestas “cuya única función no es solo entretener y pasar un buen rato entre los jugadores, dejan un mensaje y transmiten una posición muy clara y concreta”.

A partir de ese enfoque, añadió, decidieron crear “un videojuego para el cuidado y la concientización de la importancia de los ecosistemas de páramo en Colombia”.

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Inspirado en este entorno, el juego sitúa al usuario como guardián del páramo, con la misión de protegerlo de distintas amenazas mediante una mecánica tipo tower defense.

Más allá de la dinámica de juego, la propuesta busca generar reflexión en el usuario. En ese sentido, González señaló que “nos hemos enfocado principalmente en el calentamiento global, la deforestación y la minería ilegal”, problemáticas que identificaron como las más relevantes durante la investigación.

El reto, según explicó, ha estado en llevar esos conceptos al lenguaje del videojuego. En sus palabras, ha sido “complejo en la manera de traducir conocimientos técnicos e investigaciones en no solo un mensaje claro para el jugador, sino en mecánicas e interacciones que lo pongan en un punto de vista diferente”.

Ese proceso, añadió, no busca imponer una idea, sino generar una reacción en quien juega: “no quisiéramos decir que cambiar la visión del jugador con tan solo jugar el juego, pero sí que se llegue a un cuestionamiento”.

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El proyecto también incorpora elementos de la cosmovisión muisca sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Para ello, el equipo trabajó con la comunidad muisca de Sesquilé, que aportó conocimientos y referentes culturales al proceso creativo.

De esta manera, Hizca se suma a una línea de desarrollos que exploran el potencial del videojuego como herramienta para abordar problemáticas sociales y ambientales desde contextos locales, en un sector que continúa en expansión en el país.

Por ahora, el videojuego se encuentra en acceso anticipado en la plataforma Steam.