Medellín hará historia: el festival más importante de música electrónica llegará a la ciudad

En alianza con Páramo Presenta, el Electric Daisy Carnival (EDC) volverá a América Latina y tendrá su primera edición en Colombia el 10 y 11 de octubre de 2026.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 6:00 p. m.
Electric Daisy Carnival, en Las Vegas Motor Speedway.
Electric Daisy Carnival, en Las Vegas Motor Speedway. Foto: Getty Images

Música electrónica vibrante. Luces que se expanden y explotan. Sensaciones al límite. Vivir el Electric Daisy Carnival (EDC) es sumergirse en una experiencia de fantasía. El festival, que cada año convierte a Las Vegas en un carnaval de luces, con escenarios monumentales y música electrónica, tendrá por primera vez una edición en Colombia. El 10 y 11 de octubre de 2026, Medellín vivirá el EDC, organizado por Insomniac Events en alianza con la producción local de Páramo Presenta.

“El EDC nació originalmente en Las Vegas y está en el top tres de los festivales más grandes e importantes del mundo. Ya ha tenido ediciones en países como México y Brasil”, explicaron desde Páramo.

A lo largo de sus ediciones, el EDC, un festival al nivel de Lollapalooza y Coachella, se ha consolidado como una de las plataformas más influyentes del género a nivel global. Su programación abarca estilos como EDM, house, dance, electro, drum and bass, techno, dance-punk, hard dance, dubstep, trance y trap, por mencionar algunos, abarcando todo el universo de la música electrónica.

Ese alcance internacional es precisamente la razón por la que Medellín será sede. Además, la capital de Antioquia tiene una historia muy ligada a la música electrónica y sus condiciones geográficas la posicionan como el lugar ideal. “Esta vez será la experiencia completa del EDC que la gente vive en Las Vegas, Tailandia o México, adaptada a Colombia”, explicaron desde Páramo.

Y señalaron que “Medellín tiene todo lo que estábamos buscando para el festival. Su clima, su consolidación como epicentro de la música en vivo y su conexión con la electrónica”.

Música electrónica al límite

EDC es reconocido por sus escenarios inmersivos, estructuras de gran formato y propuestas visuales que transforman por completo el lugar donde se instala. Después de varias visitas técnicas con un equipo internacional de producción, la Unidad Deportiva Atanasio Girardot fue seleccionada como escenario del evento gracias a sus espacios disponibles y capacidad para un montaje de gran escala.

Se tiene una proyección cercana a los 100.000 asistentes en todo el festival, previstas para el 10 y 11 de octubre. “Estamos trabajando de la mano de la alcaldía y sus entidades para que sea un evento de ciudad, con planes de movilidad y seguridad que permitan disfrutarlo de la mejor manera”, indicaron desde Páramo. Este trabajo incluye coordinación con autoridades, transporte público y dependencias municipales. Así mismo, Páramo reconoció que la economía de los espectáculos en vivo se ha convertido en un motor significativo para las ciudades.

En cuanto al cartel, los primeros anuncios se esperan entre abril y mayo, tras el inicio de la preventa. “Los mejores DJs del mundo se presentan en EDC y en Medellín tendremos a muchos de ellos”, añadieron desde la compañía. También existe la posibilidad de incluir talento colombiano, en línea con lo que ha ocurrido en otras ediciones internacionales del festival.

La alianza para traer el festival a Colombia será de largo aliento. “Esperamos repetir este festival todos los años”, concluyeron desde Páramo.

