Festival Estéreo Picnic: así evolucionó el evento que redefinió la música en vivo y las experiencias de gran formato

Antes de consolidarse como uno de los festivales más importantes de la región, el Festival Estéreo Picnic atravesó varios cambios significativos. Durante años, llegar al festival implicaba afrontar largos desplazamientos, cargar carpas y aceptar que el barro formaba parte del plan. Y aunque eran molestas estas incomodidades valían por completo la pena: edición tras edición, miles de personas se congregaban en el festival, convencidas de que la música y las experiencias serían irrepetibles.

Ese vínculo estrecho entre el público y el festival empezó a tomar forma desde la primera edición, en 2010, cuando el FEP marcó un quiebre en la historia de los conciertos en Colombia y abrió la entrada formal del país a la lógica de los festivales privados de gran formato, con una curaduría distinta y una experiencia pensada como algo más que una sucesión de shows.

La llegada de The Killers en 2013 confirmó que el FEP podía atraer artistas de primer nivel, y la edición de tres días en 2014 terminó de posicionarlo en el radar internacional. Lo que vino después fue solo crecimiento.

Justin Timberlake, uno de los principales artistas de la nómina del FEP 2025. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Un mundo distinto

Desde entonces, el festival amplió su cartel y construyó un relato propio. “Mantenernos fieles a la idea de que el FEP es un lugar de celebración de la libertad, la diversidad y lo que llamamos el aquí y el ahora ha sido clave. La música en vivo tiene ese poder de llevar a las personas al presente, de hacerlas disfrutar el instante en comunidad, y esos valores han atravesado todas las ediciones”, explicó Miguel Santacoloma, director de Comunicaciones de Grupo Páramo.

El paso por distintas sedes obligó a repensar la experiencia del público, el diseño del evento y su relación con el entorno. Por ejemplo, el traslado a Briceño en 2019 amplió el espacio y permitió consolidar un formato de mayor escala, al tiempo que abrió la puerta a decisiones curatoriales simbólicas, como la inclusión del Grupo Niche, que inauguró una tradición de homenajes a leyendas de la música colombiana frente a audiencias jóvenes.

Pero no todos los hitos estuvieron asociados a la celebración. La pandemia detuvo de forma abrupta la continuidad del festival: la edición de 2020 fue cancelada días antes de realizarse y en 2021 se optó por un formato digital que mantuvo vivo el vínculo con los asistentes. El regreso presencial en 2022 abrió una nueva etapa, con una programación que dio mayor visibilidad a la música urbana y evidenció un cambio generacional en la audiencia.

Entre 2022 y 2024, el FEP ha generado ingresos superiores a los 350 mil millones de pesos. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

La muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, también marcó uno de los momentos más duros en la historia del festival y transformó el ambiente colectivo. Desde la organización recuerdan ese episodio de la edición de 2022 como una experiencia que unió a público, artistas y equipo en torno a la música como un espacio de acompañamiento y duelo compartido.

Con ese regreso cambió la relación con el público, que desde entonces ya no llega únicamente en busca de sorpresa, exige condiciones, seguridad y una experiencia integral. Para Páramo esa transformación ha sido determinante en la toma de decisiones, ya que obliga a escuchar y ajustar cada edición a partir de una retroalimentación constante.

De regreso a Bogotá

El movimiento más simbólico de esta nueva fase fue el traslado definitivo a Bogotá. Después de años de itinerancia, el Festival Estéreo Picnic llegó al Parque Simón Bolívar, el corazón verde de la ciudad. Primero como una experiencia de transición y luego como sede consolidada, el cambio no solo resolvió asuntos logísticos, también reforzó la idea del festival como marca ciudad. En 2023 se realizó la primera edición de cuatro días y un año después se abrió un espacio para público menor de edad, ampliando de forma explícita el espectro generacional.

Benson Boone durante el Festival Estéreo Picnic 2025. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Los cambios de locación han sido los mayores retos logísticos y creativos. Cada traslado implica replantear el layout completo y adaptar la producción a un nuevo escenario. Afortunadamente, las primeras ediciones en cada venue han sido muy positivas para la experiencia de las personas”, comentó Santacoloma.

En un contexto de costos crecientes y alta competencia regional, el FEP se sostiene sobre una red de alianzas que permite negociar giras y exclusividades. En 2023 Billboard lo ubicó entre los 50 mejores festivales del mundo, un reconocimiento que refuerza su proyección internacional.

El FEP en cifras

Las cifras hablan por sí solas. Entre 2022 y 2024, el FEP ha generado ingresos superiores a los 350 mil millones de pesos, impactando a Bogotá y su área de influencia. Y es que solo la edición 2023, que reunió a artistas como Drake y Rosalía, generó un impacto económico por alrededor de los 120 mil millones de pesos, y la edición 2024, con artistas como Blink 182, SZA y Feid, un impacto superior a los 160 mil millones de pesos.

Cada edición del FEP genera entre 15.000 y 20.000 empleos directos e indirectos. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El turismo también se ha favorecido. Según cifras del FEP, entre el 30 y el 35 % del público asistente proviene de otras ciudades de Colombia y el mundo. Esto ha impactado directamente la ocupación hotelera, que suele alcanzar niveles cercanos al 90 % de ocupación.

“Con el crecimiento sostenido de asistencia, internacionalización del cartel y expansión de experiencias, las estimaciones para el período 2022-2026 sitúan el impacto acumulado del festival por encima de los 600 mil millones de pesos en la economía colombiana, consolidándose como uno de los eventos culturales con mayor efecto económico, turístico y laboral en el país”, señalaron desde el Festival.

Feid, uno de los artistas más importantes de la versión 2024 del festival. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Cabe destacar que cada edición genera entre 15.000 y 20.000 empleos directos e indirectos, cubriendo áreas como logística, personal técnico, producción, gastronomía, transporte, seguridad y servicios turísticos. Así mismo, el festival aporta cada año decenas de miles de millones en impuestos a nivel local y nacional: IVA, impuestos municipales, renta, industria y comercio, entre otros.

Edición 2026

Este año la nómina de invitados responde a tres criterios claros: artistas en el centro de la conversación global, nombres exclusivos en la región y propuestas pensadas para el baile y la celebración, una constante en la cultura musical colombiana.

Con el crecimiento sostenido de asistencia, las estimaciones para el período 2022-2026 sitúan el impacto acumulado del festival por encima de los 600 mil millones de pesos. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

En 2026 el FEP estará de regreso el 20, 21 y 22 de marzo con un cartel imperdible encabezado por Tyler, The Creator; The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde, Swedish House Mafia, Skrillex, entre muchos más. Así, 15 años después, el FEP sigue ajustándose al presente con la tarea permanente de consolidarse mientras renueva su público y su lenguaje.

*Contenido elaborado con el apoyo de Páramo.