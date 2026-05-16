Festivales de música, conciertos y grandes eventos movieron más de 452 mil millones en Bogotá en 2025

La Alcaldía Mayor de Bogotá reveló esta semana que cinco grandes eventos realizados en 2025 movieron más de 452 mil millones en la ciudad. El análisis lo realizó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) para conocer el impacto del sector de entretenimiento.

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El estudio evaluó solamente al Festival Estéreo Picnic, el Festival Cordillera, la carrera CorreMiTierra, el Día Mundial de las Ciudades y los dos conciertos de Shakira.

El objetivo era conocer cómo habían impulsado a la hotelería, gastronomía, comercio, transporte y servicios turísticos. Los resultados arrojaron que el mayor impacto económico se registró con los recitales de Shakira, que movieron alrededor de 202.189 millones, impulsados por la venta de boletas, el consumo de alimentos, bebidas, transporte y el gasto de turistas.

“Hoy los grandes eventos además de llenar escenarios, llenan hoteles, restaurantes, bares, comercios y activan miles de empleos en Bogotá. Cada concierto, festival o encuentro internacional termina convirtiéndose en una cadena de oportunidades económicas para la ciudad, especialmente para sectores que viven del turismo, el consumo y los servicios”, indicó Gabriel Angarita, director de Estudios de la Secretaría de Desarrollo Económico.

El Festival Estéreo Picnic ocupó el segundo lugar de la lista con un impacto de 154.357 millones. En este evento, el gasto de turistas, el sector alojamiento y las actividades de consumo fueron las que presentaron una mayor ganancia.

Los dos conciertos de Shakira en Bogotá movieron alrededor de 202.189 millones. Foto: Mario Inti Garcia Mutis / Semana

Por su parte, el Festival Cordillera generó 74.647 millones; CorreMiTierra, 17.081 millones; y el Día Mundial de las Ciudades quedó en la última posición con 4.337 millones.

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El impacto de los eventos

El estudio encontró que los festivales de música y conciertos dejan una ganancia económica que equivale al 0,10 % del PIB anual de Bogotá. Esto demuestra que el crecimiento de la industria del entretenimiento trae beneficios a la capital.

Uno de los puntos más importantes es la llegada de turistas. De acuerdo con la Secretaría, entre el 30,0 % y el 48,0 % de los asistentes a estos eventos fueron personas que no residían en Bogotá. Esto fortalece a los sectores de alojamiento, gastronomía y transporte.

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Las actividades como conciertos y festivales internacionales, con alta capacidad de convocatoria, tienen el 79,0 % del impacto económico total, según la Secretaría. Esto se nota especialmente en el turismo y otros servicios asociados al entretenimiento.