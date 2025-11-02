Shakira conquistó a Bogotá con despliegue de facetas y despidió su concierto con amoroso mensaje: “Esta noche y siempre somos uno”

Anoche, Bogotá fue testigo de un capítulo histórico en la música. Shakira, reconocida por Billboard como la artista latina más importante de todos los tiempos, se presentó junto a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá en un concierto inolvidable que fusionó el pop global con la grandeza sinfónica ante más de 47.000 asistentes en el Vive Claro Distrito Cultural.

Dueña de una carrera que trasciende géneros, idiomas y generaciones, Shakira desplegó todas sus facetas: intérprete, compositora, arreglista y productora. En esta ocasión, no solo cantó, sino que también construyó los arreglos de la pieza presentada junto a la Filarmónica, demostrando su capacidad de transformar sus clásicos en nuevas experiencias musicales llenas de fuerza, emoción y sofisticación.

Shakira cantó frente a 47.000 personas en el Vive Claro el pasado 01 de noviembre | Foto: Shakira Bogotá 1 noviembre 2025 Foto Mario Inti García Mutis - Semana

La interpretación de La Pared fue el punto más alto de la noche: un encuentro perfecto entre la sensibilidad de su voz y la potencia orquestal de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, cuya ejecución impecable elevó la obra a una dimensión majestuosa. Esta colaboración reafirmó el poder de las mujeres en la música y el compromiso de ambas partes con la excelencia artística.

Shakira agradeció a Colombia al finalizar su tour por el país. Visiblemente emocionada durante el cierre de su gira en Bogotá, la artista se dirigió a su manada:

“Esto es increíble. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, en el cierre de nuestra gira en Colombia. Gracias Bogotá por haberme permitido volver. Y gracias Colombia, gracias por darme este regalo de realizar nueve conciertos en este país. Porque hoy es nuestro noveno concierto aquí en Bogotá”, dijo inicialmente.

Shakira conquistó a sus fanáticos durante su último concierto en Bogotá. | Foto: Shakira Bogotá 1 noviembre 2025 Foto Mario Inti García Mutis - Semana

A lo que añadió: “Así que gracias a toda la gente por haberse hecho presente en Medellín, en Cali, en Barranquilla. Y aquí en Bogotá. Yo sé que ha venido gente de muchas partes del país para vernos, así que prometo darles todo de mí, todo, todo, todo. Me encanta verlos aquí. Soy feliz. Gracias. Definitivamente no hay un mejor reencuentro que el de una loba con su manada colombiana. Esta noche y siempre somos uno".

Según cifras de la Alcaldía Mayor, el concierto generó un impacto económico de 17,1 millones de dólares y una ocupación hotelera superior al 90 %, consolidando a Bogotá como epicentro cultural de América Latina.