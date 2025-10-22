Suscribirse

Así suena la nueva versión de ‘Hips don’t lie’ de Shakira con Beéle y Ed Sheeran

La celebridad está próxima a lanzar un nuevo proyecto que recopila una huella muy especial de su carrera.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

22 de octubre de 2025, 6:26 p. m.
Shakira, Ed Sheeran y Beéle
Shakira, Ed Sheeran y Beéle | Foto: YouTube Shakira - Spotify / Montaje SEMANA

Shakira continúa marcando huella en la industria musical, dejando una sólida trayectoria que construyó por muchos años. Desde muy niña emprendió camino, conquistando con su voz, sus sonidos y su movimiento de caderas.

Pese a las transformaciones que ha tenido su imagen dentro de este universo artístico, la barranquillera ha conservado su identidad y su estilo. Poco a poco ha sumado éxitos en plataformas digitales, al punto de ser uno de los referentes latinos más fuertes en el mundo.

Recientemente, Shakira dejó sin palabras a miles de sus fieles seguidores con el anuncio de un nuevo proyecto, el cual es un EP con versiones renovadas, distintas y especiales de las canciones que marcaron su carrera musical. Una de estas será Hips don’t lie, la cual sigue siendo un himno para muchos colombianos.

Esta propuesta, de manera inesperada, se realizó en conjunto con Beéle y Ed Sheeran, dos de los intérpretes que más suenan en las redes sociales. La unión se vio acompañada de una orquesta de 14 músicos, quienes acompañaron la construcción de un nuevo tema.

Pese a que el lanzamiento no se ha dado de forma oficial, diferentes cuentas compartieron el que sería el primer adelanto de esta colaboración artística. El video permite ver a los tres cantantes interpretando la letra, la cual fue ajustada y modificada para que encajaran las voces.

Los sonidos, el tono y los tiempos cambiaron, dando una versión de Hips don’t lie innovadora y particular a la que se conoció en 2006. El look de Shakira es en jean, con apliques, mientras que sus colegas llevan prendas blancas con tonos oscuros y claros.

Cabe aclarar que los comentarios no se hicieron esperar en las publicaciones, mencionando el temor que tenían algunos fans por esta propuesta, ya que consideraban que la canción era emblemática. Otros aplaudieron lo moderna que sonaba, teniendo en cuenta los géneros de los tres artistas.

