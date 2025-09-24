Shakira sorprendió con video junto a Beéle mostrando sus mejores pasos de baile; no perdonaron a la barranquillera: “Ese es peor que Piqué”

Desde hace años, Shakira se consolidó como una de las cantantes más importantes de Colombia, y luego de estar unos años alejada (mientras estuvo en relación con Gerard Piqué), tuvo un renacer tanto personal como musical, meses después de separarse de él al conocer que hubo infidelidad entre ellos por parte del exfutbolista.

Desde que esto sucedió, la cantante barranquillera estrenó su álbum Las mujeres no lloran, en el que plasmó a través de melodías todo su proceso tanto de dolor como de superación.

Shakira rompe récord de asistencia. | Foto: Comunicaciones Shakira.

Recientemente, se hizo viral en redes sociales un video de ella junto con el cantante Brandon de Jesús López Orozco, más conocido en la industria musical como Beéle, quien en los últimos meses ha estado involucrado en diferentes polémicas a raíz de la infidelidad a su exesposa Camila Rodríguez con la influencer y modelo Isabella Ladera.

Beéle también en las últimas semanas ha sonado, sobre todo por el escándalo que se desató luego de la filtración de los videos íntimos junto a la influencer venezolana Ladera.

Se viralizó video de Shakira y Beéle

Ambos cantantes están dando de qué hablar en este momento, pero no por sus vidas personales, sino porque se viralizó un video en redes de ellos dos bailando una canción tradicional del conocido Carnaval de Barranquilla, tierra de donde los dos son oriundos.

Al ritmo de Currucuchu, de la Niña Emilia, Shakira y Beéle dejaron en evidencia sus pasos colombianos y a la misma vez dejaron abierta la posibilidad de realizar una colaboración musical juntos, ya que lo sucedido fue en un estudio de grabación.

Por el momento, no hay confirmación de ninguno de los artistas o sus equipos, pero dicho video, publicado en la cuenta oficial del Instagram de Beéle, ha hecho que los seguidores de ambos se llenen de especulaciones.

Lo primero, fue que los fans se mostraron totalmente orgullosos de una posible unión de dos barranquilleros, dejando en alto el nombre de esta ciudad.

“Niño, da gracias que te boletearon el cacho porque mira hasta donde lograste llegar, sumándole tu talento”; “Se juntaron la que primero la rompió en Barranquilla y el que la está rompiendo ahorita”; “El real: made in Quilla”; “De Barranquilla pa’ el mundo”; “Qué viva la costa y el cacho”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, hubo quienes no perdonaron este junte, ya que la cantante está en contra de la infidelidad y él está involucrado en muchas controversias de este tipo.

me estás diciendo que Shakira dedicó un álbum y una gira entera a quemar hombres infieles y empoderar mujeres, pero al mismo tiempo va a colaborar con Beele que le hizo a la mujer lo mismo que le hicieron a ella? esta no te la doy Shaki😢



pic.twitter.com/7fh6bkT7xa — Felipe Echeverry (@r19_felipe) September 24, 2025